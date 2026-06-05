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В Брянске мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить кота - РИА Новости, 05.06.2026
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15:16 05.06.2026
В Брянске мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить кота

Мужчина ограбил зоомагазин в Брянске, чтобы накормить кота

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Брянска похитил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и скрылся.
  • Задержанный — ранее судимый 37-летний житель Брянска, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
БРЯНСК, 5 июн – РИА Новости. Ранее судимый житель Брянска задержан по обвинению в грабеже после того, как похитил корм для животных и отдал его своему коту, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
Заявление о грабеже поступило в полицию от директора зоомагазина в Фокинском районе Брянска.
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"Женщина пояснила, что в… торговый зал пришел мужчина, который схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и скрылся", - рассказали полицейские.
Сотрудники МВД задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 37-летний житель Брянска.
"По его словам, похищенное он якобы успел скормить своему коту за считанные часы", - уточнили полицейские.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).
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