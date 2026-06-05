В Брянске мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить кота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Брянска похитил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и скрылся.
- Задержанный — ранее судимый 37-летний житель Брянска, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
БРЯНСК, 5 июн – РИА Новости. Ранее судимый житель Брянска задержан по обвинению в грабеже после того, как похитил корм для животных и отдал его своему коту, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
Заявление о грабеже поступило в полицию от директора зоомагазина в Фокинском районе Брянска.
"Женщина пояснила, что в… торговый зал пришел мужчина, который схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и скрылся", - рассказали полицейские.
Сотрудники МВД задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 37-летний житель Брянска.
"По его словам, похищенное он якобы успел скормить своему коту за считанные часы", - уточнили полицейские.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).