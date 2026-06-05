Лидерство БРИКС в глобальной экономике выросло, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о росте лидерства БРИКС в глобальной экономике.
- Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40 %, и эта доля будет увеличиваться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Лидерство БРИКС в глобальной экономике выросло и будет дальше нарастать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля большой семерки - менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал семерку еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.