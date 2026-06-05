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Путин рассказал, почему иностранные компании ругаются на свои правительства - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:53 05.06.2026 (обновлено: 20:08 05.06.2026)
Путин рассказал, почему иностранные компании ругаются на свои правительства

Путин: иностранные компании тихо критикуют свои правительства за уход из России

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что ряд иностранных компаний вынужденно уходят с российского рынка и "ругаются под одеялом" на правительства своих стран за это.
  • Президент подчеркнул, что западные страны утратили российский рынок, а Россия нарастила компетенции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ряд иностранных компаний "ругаются под одеялом" на правительства своих стран за вынужденный выход с российского рынка.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
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"Те наши партнеры, которые раньше активно развивались, в том числе и сотрудничая с нами, - если не уходят с рынка, то имеют огромные проблемы на рынке. Они ругаются по-тихому, под одеялом, на свое правительство, но вынуждены с этим смириться", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что западные страны утратили российский рынок, а Россия нарастила компетенции и начала их заменять на рынках третьих стран благодаря появлению собственного продукта и технологий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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