ВЭБ подготовит концепцию перехода бизнеса между формами при развитии

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин попросил правительство и ВЭБ.РФ подготовить концепцию плавного перехода бизнеса между формами при развитии.

Он отметил необходимость минимизации издержек и обеспечения "бесшовного" перехода.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство РФ и ВЭБ.РФ подготовить концепцию плавного перехода бизнеса между формами при развитии.

Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент отметил, что при росте и развитии бизнеса порой возникают организационные трудности и дополнительные финансовые издержки.

"Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений и индивидуального сопровождения. Прошу правительство вместе с ВЭБом, и, конечно, с деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которое охватит все этапы от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, и затем к компании со всеми плюсами корпоративного управления", - сказал Путин в ходе заседания.