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ВЭБ подготовит концепцию перехода бизнеса между формами при развитии - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:11 05.06.2026 (обновлено: 23:07 05.06.2026)
ВЭБ подготовит концепцию перехода бизнеса между формами при развитии

Путин попросил подготовить концепцию перехода бизнеса между формами при развитии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин попросил правительство и ВЭБ.РФ подготовить концепцию плавного перехода бизнеса между формами при развитии.
  • Он отметил необходимость минимизации издержек и обеспечения "бесшовного" перехода.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство РФ и ВЭБ.РФ подготовить концепцию плавного перехода бизнеса между формами при развитии.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент отметил, что при росте и развитии бизнеса порой возникают организационные трудности и дополнительные финансовые издержки.
"Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений и индивидуального сопровождения. Прошу правительство вместе с ВЭБом, и, конечно, с деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которое охватит все этапы от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, и затем к компании со всеми плюсами корпоративного управления", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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