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Путин на ПМЭФ рассказал о возможностях для предприимчивых людей - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:10 05.06.2026 (обновлено: 17:28 05.06.2026)
Путин на ПМЭФ рассказал о возможностях для предприимчивых людей

Путин: в РФ много сделано, чтобы предприимчивые люди могли открыть бизнес

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что в России много сделано для поддержки инициативных и предприимчивых людей, желающих начать свой бизнес.
  • Это помогает оказывать востребованные услуги населению, добавил президент.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В России много сделано для того, чтобы инициативные и предприимчивые люди могли начать свой бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже много сделано для того, чтобы инициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
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ПМЭФ-2026РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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