Путин на ПМЭФ рассказал о возможностях для предприимчивых людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что в России много сделано для поддержки инициативных и предприимчивых людей, желающих начать свой бизнес.
- Это помогает оказывать востребованные услуги населению, добавил президент.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В России много сделано для того, чтобы инициативные и предприимчивые люди могли начать свой бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже много сделано для того, чтобы инициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.