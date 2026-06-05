Билайн признан хостинг-оператором первого выбора для виртуальных операторов

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Билайн — лидер по количеству виртуальных операторов мобильной связи (MVNO, включая схему Smart* MVNO) на своей сети и хостинг-оператор первого выбора в России, сообщает пресс-служба оператора.

Такой вывод содержится в исследовании ComNews Research ** (12+), посвященном развитию российского рынка MVNO по итогам 2025 года.

Согласно исследованию, на инфраструктуре Билайна работает не менее 40 MVNO. Среди наиболее заметных проектов Билайна последних лет эксперты называют запуск "Альфа-Мобайл" в партнерстве с "Альфа-Банком", старт банковского оператора "Солидарность Мобайл", а также развитие сотрудничества с "Т-Мобайл".

Авторы исследования отмечают, что в 2025–2026 годах Билайн существенно усилил свои позиции, благодаря запуску нового формата Smart MVNO, который позволяет партнерам выводить на рынок собственные телеком-продукты в максимально короткие сроки и с минимальными инвестициями. В рамках этой модели Билайн берет на себя техническую и инфраструктурную составляющие проекта, включая работу сети, биллинг, СИМ карты и выполнение регуляторных требований — всё это позволяет партнерам сосредоточиться на развитии продукта и работе со своей аудиторией.

По мнению аналитиков ComNews Research, активность Билайна на рынке банковских MVNO, успешная реализация новых проектов и развитие технологической платформы позволяют говорить о компании как о хостинг-операторе первого выбора для новых виртуальных операторов.

Согласно исследованию, объем российского рынка MVNO по итогам 2025 года достиг 111 миллиардов рублей, а количество обслуживаемых виртуальными операторами СИМ карт превысило 40 млн. Авторы исследования отмечают высокий потенциал дальнейшего роста рынка и прогнозируют увеличение интереса к MVNO со стороны банков, компаний электронной коммерции и технологических экосистем.

"Мы рассматриваем рынок MVNO как один из важных драйверов развития телеком-индустрии. Наша задача — предоставить партнерам не просто доступ к инфраструктуре, а полноценную платформу для быстрого запуска и масштабирования собственных цифровых сервисов. За последний год мы значительно расширили возможности для партнеров, запустили формат Smart MVNO и реализовали ряд крупных проектов вместе с ведущими игроками финансового рынка. Для нас высокая оценка со стороны отраслевых аналитиков — это подтверждение того, что выбранная стратегия отвечает потребностям рынка", – отметил вице-президент по операторскому бизнесу Билайна Сергей Быков.

Research** – исследование