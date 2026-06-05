В ЕС поддерживают отказ в убежище украинцам призывного возраста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр по вопросам миграции и предоставления убежища Швеции Йохан Форссел заявил, что главы МВД стран Евросоюза активно поддерживают идею исключения лиц с запретом на выезд с Украины из программы ЕС по приему украинских беженцев.
- Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что этого же хочет и Киев.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шведский министр по вопросам миграции и предоставления убежища Йохан Форссел заявил, что главы МВД стран Евросоюза активно поддерживают идею исключения лиц с запретом на выезд с Украины, включая мужчин призывного возраста, из программы ЕС по приему украинских беженцев.
"Судя по тому, что я слышал, я думаю, что есть сильная поддержка исключения тех, в отношении которых введены запреты на поездки", - цитирует слова Форсселла европейское издание газеты Politico.
Он также утвердительно ответил на вопрос о том, включит ли Еврокомиссия, по его мнению, эту идею в предстоящее предложение по продлению временной защиты для украинцев.
Как уточняет издание, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что этого же хочет и украинская сторона, добавив, что ЕК очень внимательно выслушала представителей стран, которых больше всего затронул прием украинских беженцев, в числе которых Чехия, страны Балтии, Польша, Германия, Австрия.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.