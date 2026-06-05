Рейтинг@Mail.ru
В ЕС поддерживают отказ в убежище украинцам призывного возраста - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 05.06.2026
В ЕС поддерживают отказ в убежище украинцам призывного возраста

Форссел: ЕС поддерживает идею отказа в убежище украинцам призывного возраста

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр по вопросам миграции и предоставления убежища Швеции Йохан Форссел заявил, что главы МВД стран Евросоюза активно поддерживают идею исключения лиц с запретом на выезд с Украины из программы ЕС по приему украинских беженцев.
  • Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что этого же хочет и Киев.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шведский министр по вопросам миграции и предоставления убежища Йохан Форссел заявил, что главы МВД стран Евросоюза активно поддерживают идею исключения лиц с запретом на выезд с Украины, включая мужчин призывного возраста, из программы ЕС по приему украинских беженцев.
"Судя по тому, что я слышал, я думаю, что есть сильная поддержка исключения тех, в отношении которых введены запреты на поездки", - цитирует слова Форсселла европейское издание газеты Politico.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Путин указал на проблему ЕС с посредничеством в конфликте на Украине
4 июня, 23:09
Он также утвердительно ответил на вопрос о том, включит ли Еврокомиссия, по его мнению, эту идею в предстоящее предложение по продлению временной защиты для украинцев.
Как уточняет издание, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что этого же хочет и украинская сторона, добавив, что ЕК очень внимательно выслушала представителей стран, которых больше всего затронул прием украинских беженцев, в числе которых Чехия, страны Балтии, Польша, Германия, Австрия.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В ЕС задумались о судьбе миллионов находящихся в Европе украинских беженцев
5 марта, 15:28
 
В миреУкраинаЧехияБалтияЕвросоюзPoliticoЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала