В ЕС поддерживают отказ в убежище украинцам призывного возраста

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Шведский министр по вопросам миграции и предоставления убежища Йохан Форссел заявил, что главы МВД стран Евросоюза активно поддерживают идею исключения лиц с запретом на выезд с Украины, включая мужчин призывного возраста, из программы ЕС по приему украинских беженцев.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, включит ли Еврокомиссия, по его мнению, эту идею в предстоящее предложение по продлению временной защиты для украинцев.