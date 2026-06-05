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Над Рязанской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 05.06.2026
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17:08 05.06.2026
Над Рязанской областью сбили пять украинских беспилотников

Губернатор Малков: Над Рязанской областью сбили пять дронов ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПерехват украинского беспилотника
Перехват украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Перехват украинского беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром в пятницу над территорией Рязанской области сбиты пять БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
  • С 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Пять БПЛА сбиты утром в пятницу над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны России, с 8.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня утром над территорией региона сбиты пять БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков на платформе "Макс".
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