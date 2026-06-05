Над Рязанской областью сбили пять украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Утром в пятницу над территорией Рязанской области сбиты пять БПЛА, пострадавших и повреждений нет.
- С 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Пять БПЛА сбиты утром в пятницу над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным Минобороны России, с 8.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 135 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.