Над Севастополем отразили очередную воздушную атаку ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе отражена пятая за день воздушная атака ВСУ.
- Сбито девять БПЛА, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Пятая по счету за день воздушная атака ВСУ на Севастополь отражена, сбиты девять БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Тревога была объявлена в 14.52 и продлилась более часа.
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"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы вновь успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито девять БПЛА в районе Фиолента, Ленинского района, бухты Омега и Северной стороны. Никто из людей не пострадал", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
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