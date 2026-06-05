Уничтожен еще один дрон, летевший на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
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"Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
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