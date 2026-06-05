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Всех убью — один останусь: Киев вошел в режим берсерка - РИА Новости, 05.06.2026
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15:49 05.06.2026 (обновлено: 15:56 05.06.2026)

Всех убью — один останусь: Киев вошел в режим берсерка

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Что вообще происходит: Зеленский и Ко с ума сошли? Именно этот вопрос невольно возникает в голове при чтении последних новостей. Сегодня это удар по зерновозам в Черном море, в результате чего погибли пять граждан Азербайджана и еще несколько ранены, а также взрыв беспилотника в румынском порту Констанца.
Давно стало понятно, что нет такого преступления, на которое бы не пошли ВСУ, когда дело касается русских. Убийство студентов в Старобельске и удар по рейсовому автобусу служат тому очередным подтверждением. Но теперь Украина стала демонстративно кусать руку кормящую. Началось все с использования вопреки прямым запретам воздушного пространства Прибалтийских стран для ударов по северо-западу России. Если по первости казалось, что прибалты просто изображают невинность, то быстро стало понятно, что Киев и впрямь игнорирует их мнение. В Латвии это закончилось отставкой правительства. Потом регулярно стало прилетать румынам, хотя столь демонстративный, как сегодня, взрыв в порту произошел впервые. А теперь и официально подтвержденная Киевом атака на зерновозы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
На этот раз Россия избежала смертельной опасности, но тучи быстро сгущаются
Вчера, 08:00
И не надо считать, что раз суда перевозили российское зерно, то Западу понравится их уничтожение (на убийство азербайджанцев там, конечно, закроют глаза). На мир стремительно надвигается тяжелый продовольственный кризис, который затронет даже западные страны — пусть и в формате роста цен на продукты, а не полноценного голода, как в менее благополучных регионах. В этой ситуации осложнение логистики в виде нападений на суда от важнейшего мирового поставщика гарантирует резкое ухудшение ситуации — для всех.
Выглядит так, будто Украина окончательно пошла вразнос, игнорируя мнение западных покровителей и не боясь наказания с их стороны, хотя ее действия действительно причиняют им серьезные проблемы.
Главная причина такого положения дел — в стратегическом тупике со стремительно истекающим временем, в котором ныне находятся и Украина, и Европа, и Штаты.
У Киева ситуация тяжелейшая: украинский конфликт выпадает из фокуса мировой политики, уступая место другим темам — от блокировки Ормузского пролива до надвигающегося глобального экономического кризиса. Это приводит к уменьшению жизненно необходимых ему западных вливаний — от военных до финансовых. При этом собственные ресурсы, в первую очередь человеческие, иссякают на глазах. Западные аналитики все чаще и громче говорят, что на Украине мобилизационного ресурса осталось на несколько месяцев, после чего там физически не останется тех, кого можно отправить на фронт, что естественным образом повлечет за собой его обрушение.
Так что то, что Киев начал, по сути, нападать на Запад, вполне понять можно: у него ситуация настолько отчаянная, что и не на такое пойдешь в надежде улучшить положение. А не боится он это делать, потому что у Европы и США все тоже очень непросто, а украинский конфликт остается главным рычагом воздействия на Россию, основной надеждой, что ее удастся хоть как-то продавить и добиться уступок по тем или иным вопросам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Удары возмездия по Киеву вразумили Европу: готовят переговоры с Россией
4 июня, 08:00
В нынешней ситуации идти на радикальную смену власти в Киеве Западу опасно: управленческая (в том числе военная) структура Украины слишком сильно завязана на Зеленского и его людей. Если действовать топорно, можно потерять контроль над госаппаратом, что повлечет за собой опять-таки рассыпание фронта. Надо действовать аккуратнее и тоньше, что закономерно встречает противодействие просроченного президента и его команды — и нужный результат, как следствие, никак не достигается.
А вообще закрыть украинский проект, бросив Киев на произвол судьбы, невозможно, потому что это будет означать капитуляцию перед Москвой и лишение последних рычагов при взаимодействии и торге с ней.
В итоге и сложилась нынешняя ситуация. Киев все более открыто и масштабно действует против западных государств, стремясь вернуть фокус их внимания на себя и напрямую вовлечь в конфликт с Россией. А те вынуждены терпеть и заявлять, что все это по вине России, потому что никакого другого выхода у них просто нет.
Можно быть уверенным, что Украина преподнесет, в первую очередь европейцам, массу еще более неприятных сюрпризов, а они продолжат утираться. Запад вырастил монстра, планируя использовать его против России, но тот на глазах разворачивается против своего хозяина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
На Западе придумали, как победить Путина
2 июня, 08:00
 
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