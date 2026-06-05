Сборная Белоруссии разгромила команду Сирии в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Белоруссии по футболу одержала победу над командой Сирии в товарищеском матче со счетом 4:1.
- Сборная Грузии обыграла команду Бахрейна со счетом 2:0.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу одержала крупную победу над командой Сирии в товарищеском матче.
Встреча в Минске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Владислав Морозов (4-я минута), Артем Концевой (11), Артем Шуманский (48) и Евгений Яблонский (78). У команды Сирии отличился Махмуд Аль-Мавас (88).
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
03’ • Владислав Морозов
11’ • Артем Концевой
48’ • Артем Шуманский
78’ • Евгений Яблонский
87’ • Mahmoud Al Mawas (П)
Сборная Белоруссии 9 июня сыграет в другом товарищеском матче с командой Буркина-Фасо, сирийцы в этот же день встретятся со сборной Бахрейна.
В другом матче сборная Грузии дома обыграла команду Бахрейна со счетом 2:0. Голами отметились Лука Лочошвили (52) и Хвича Кварацхелия (77).