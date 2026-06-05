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Сборная Белоруссии разгромила команду Сирии в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
21:11 05.06.2026
Сборная Белоруссии разгромила команду Сирии в товарищеском матче

Футболисты сборной Белоруссии разгромили команду Сирии в товарищеском матче

© Социальные сети Белорусской федерации футболаСборная Белоруссии по футболу и тренер Карлос Алос
Сборная Белоруссии по футболу и тренер Карлос Алос - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Социальные сети Белорусской федерации футбола
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Белоруссии по футболу одержала победу над командой Сирии в товарищеском матче со счетом 4:1.
  • Сборная Грузии обыграла команду Бахрейна со счетом 2:0.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу одержала крупную победу над командой Сирии в товарищеском матче.
Встреча в Минске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Владислав Морозов (4-я минута), Артем Концевой (11), Артем Шуманский (48) и Евгений Яблонский (78). У команды Сирии отличился Махмуд Аль-Мавас (88).
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 19:00
Завершен
Белоруссия
4 : 1
Сирия
03‎’‎ • Владислав Морозов
11‎’‎ • Артем Концевой
48‎’‎ • Артем Шуманский
78‎’‎ • Евгений Яблонский
87‎’‎ • Mahmoud Al Mawas (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Белоруссии 9 июня сыграет в другом товарищеском матче с командой Буркина-Фасо, сирийцы в этот же день встретятся со сборной Бахрейна.
В другом матче сборная Грузии дома обыграла команду Бахрейна со счетом 2:0. Голами отметились Лука Лочошвили (52) и Хвича Кварацхелия (77).
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ФутболБелоруссияБахрейнСирияАртём КонцевойЕвгений ЯблонскийАртем Шуманский
 
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