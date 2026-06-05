Сборная Белоруссии разгромила команду Сирии в товарищеском матче

Сборная Белоруссии по футболу и тренер Карлос Алос

© Социальные сети Белорусской федерации футбола Сборная Белоруссии по футболу и тренер Карлос Алос

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Белоруссии по футболу одержала победу над командой Сирии в товарищеском матче со счетом 4:1.

Сборная Грузии обыграла команду Бахрейна со счетом 2:0.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу одержала крупную победу над командой Сирии в товарищеском матче.

Встреча в Минске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Владислав Морозов (4-я минута), Артем Концевой (11), Артем Шуманский (48) и Евгений Яблонский (78). У команды Сирии отличился Махмуд Аль-Мавас (88).

Сборная Белоруссии 9 июня сыграет в другом товарищеском матче с командой Буркина-Фасо, сирийцы в этот же день встретятся со сборной Бахрейна.