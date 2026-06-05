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Пилотный проект по сбору батареек будет реализован в Ярославской области - РИА Новости, 05.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:32 05.06.2026
Пилотный проект по сбору батареек будет реализован в Ярославской области

Ярославская область подписала с Wildberries новый экологический проект

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Пилотный проект по сбору батареек будет реализован в Ярославской области в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Михаил Евраев.
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"Подписали соглашение с компанией Wildberries и ее основателем Татьяной Владимировной Ким о запуске в Ярославской области нового экологического проекта. При участии госкорпорации "Росатом" и Федерального экологического оператора пункты выдачи заказов Wildberries будут использоваться для централизованного сбора отработанных батареек от жителей", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
Губернатор назвал соглашение важным шагом в развитии экологической культуры и создании удобной инфраструктуры для жителей региона, поскольку теперь сдать использованные батарейки на переработку станет еще проще – рядом с домом, во время привычного посещения пункта выдачи заказов.
"Мы последовательно формируем в регионе бережное отношение к окружающей среде. Ярославская область вошла в пятерку лидеров в России по сбору батареек для переработки. Новые пункты приема расширят существующую инфраструктуру, сделают ее максимально удобной и доступной для жителей региона, будут способствовать повышению экологической грамотности населения", - подчеркнул губернатор.
Он выразил надежду, что опыт Ярославской области станет примером и побудит другие регионы и компании присоединяться к подобным акциям.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевВайлдберриз (Wildberries)РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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