Пилотный проект по сбору батареек будет реализован в Ярославской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Пилотный проект по сбору батареек будет реализован в Ярославской области в рамках подписанного на ПМЭФ соглашения, сообщил губернатор Михаил Евраев.

« "Подписали соглашение с компанией Wildberries и ее основателем Татьяной Владимировной Ким о запуске в Ярославской области нового экологического проекта. При участии госкорпорации " Росатом " и Федерального экологического оператора пункты выдачи заказов Wildberries будут использоваться для централизованного сбора отработанных батареек от жителей", - цитирует Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.

Губернатор назвал соглашение важным шагом в развитии экологической культуры и создании удобной инфраструктуры для жителей региона, поскольку теперь сдать использованные батарейки на переработку станет еще проще – рядом с домом, во время привычного посещения пункта выдачи заказов.

"Мы последовательно формируем в регионе бережное отношение к окружающей среде. Ярославская область вошла в пятерку лидеров в России по сбору батареек для переработки. Новые пункты приема расширят существующую инфраструктуру, сделают ее максимально удобной и доступной для жителей региона, будут способствовать повышению экологической грамотности населения", - подчеркнул губернатор.