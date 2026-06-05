Бахрейн работает над увеличением турпотока с Россией, заявил посол страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Порядка шести тысяч граждан Бахрейна посетили Россию в 2025 году.
- Число российских туристов, летевших транзитом через Бахрейн, достигло около ста тысяч человек за 2025 год.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Бахрейн работает над увеличением взаимного турпотока с Россией, порядка 6 тысяч подданных королевства посетили РФ в 2025 году, заявил РИА Новости посол арабской страны в РФ Ахмед ас-Саати на полях ПМЭФ
Дипломат отметил, что за 2025 год число российских туристов, летевших транзитом через королевство, достигло около 100 тысяч человек. По его словам, граждане РФ пользуются услугами национального бахрейнского авиаперевозчика Gulf Air для транзита в страны Азии.
"Работаем с российскими властями, чтобы увеличить турпоток из России", - добавил ас-Саати.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума. Саудовская Аравия в 2026 году выступает в статусе страны-гостя.