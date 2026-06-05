Бахрейн работает над увеличением турпотока с Россией, заявил посол страны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Бахрейн работает над увеличением взаимного турпотока с Россией, порядка 6 тысяч подданных королевства посетили РФ в 2025 году, заявил РИА Новости посол арабской страны в РФ Ахмед ас-Саати на полях ПМЭФ