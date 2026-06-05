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Бабушкина оценила поддержку участников СВО Свердловской области - РИА Новости, 05.06.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:33 05.06.2026
Бабушкина оценила поддержку участников СВО Свердловской области

Бабушкина оценила вклад фонда "Защитники Отечества" в поддержку бойцов СВО

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина высоко оценила вклад сотрудников регионального фонда "Защитники Отечества" в развитие системы поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В Екатеринбурге состоялось торжественное собрание в честь трехлетия фонда "Защитники Отечества" в пятницу.
Бабушкина отметила, что региональная команда фонда поддерживает военнослужащих, которые вернулись с боевых задач и нуждаются во внимании государства.
"Созданный в 2023 году фонд решил очень много проблем и вопросов, связанных с коммуникацией участников специальной военной с органами власти и другими структурами", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Главная особенность, по ее словам, – не в формальном внимании, а в индивидуальном подходе к каждому человеку и каждой семье. В фонде решаются самые насущные вопросы: от психологической поддержки до бытовых проблем. Среди координаторов фонда — сами участники СВО, их жены и родители. Бабушкина подчеркнула, что их погруженность в тему и постоянная связь с армейскими подразделениями помогают находить самые быстрые и верные решения, поскольку они, как никто другой, понимают нужды и чаяния своих подопечных.
За время работы регионального фонда "Защитники Отечества" обратились больше 20 тысяч человек. Сотрудники решили более 75 тысяч вопросов.
Среди запросов от бойцов и их близких оказание юридической помощи, содействие в получении документов и выплат, связанных с участием в СВО, а также в назначении мер социальной поддержки.
Еще одно важное направление — трудоустройство и обучение ветеранов СВО, вернувшихся со службы. Региональный филиал фонда активно работает в этой сфере вместе с центрами занятости. Сейчас в области трудоустроено около 70% участников СВО. Они работают в разных сферах: от промышленности до социального обслуживания и торговли. Работодатели, которые принимают на работу бойцов, получают субсидию из регионального бюджета на выплату зарплаты.
По данным пресс-службы, фонд также адаптирует жилье для ветеранов, получивших инвалидность. За этой помощью в регион обратились 182 человека. Жилье 64 из них уже оборудовали, остальным помогают дальше. Сотрудники фонда помогают родным пропавших без вести бойцов, например, проводят экспертизы для установления личности.
Депутаты приняли 36 региональных законов в поддержку участников СВО и их семей. За время спецоперации список ветеранов боевых действий расширили. Им дали льготный проезд в общественном транспорте, компенсацию расходов на жилье и на газификацию. Также ветеранов освободили от транспортного налога, предоставили социальные выплаты на покупку земли и другие льготы.
Для детей участников СВО приняли законы: им дают бесплатное питание, инвентарь, одежду и обувь или денежную компенсацию. Детей также отправляют в лагеря и санатории. В 2026 году планируют охватить не менее 19 тысяч детей участников спецоперации.
 
Свердловская областьЛюдмила БабушкинаЕкатеринбург
 
 
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