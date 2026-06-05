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В Азербайджане опровергли утверждения о размещении сил Израиля в стране - РИА Новости, 05.06.2026
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13:45 05.06.2026 (обновлено: 13:58 05.06.2026)
В Азербайджане опровергли утверждения о размещении сил Израиля в стране

МИД Азербайджана опроверг утверждения о размещении сил Израиля в стране

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Азербайджана опроверг утверждения CNN о том, что территория страны используется для операций против Ирана и размещения сил Израиля.
  • Руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что подобные утверждения не имеют оснований и противоречат принципам объективности и профессиональной журналистской этики.
БАКУ, 5 июн – РИА Новости. МИД Азербайджана опроверг утверждения CNN, что территория страны якобы используется для операций против Ирана и размещении сил Израиля.
"Утверждения о том, что территория Азербайджана якобы используется для военных или разведывательных операций против Ирана, а также о размещении на территории страны сил, принадлежащих Израилю, являются полностью необоснованными и решительно отвергаются", заявил руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
По его словам, публикация утверждений, основанных на анонимных источниках, без представления каких-либо убедительных доказательств и без учета официальной позиции Азербайджана, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной журналистской этики.
"Как неоднократно заявлялось, утверждения об использовании территории Азербайджана для военных операций, разведывательной деятельности или иных враждебных действий против какого-либо третьего государства не имеют под собой никаких оснований. Наша страна никогда не допускала и не допустит подобной деятельности. Азербайджан привержен продвижению мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. Подобные необоснованные и ничем не подтвержденные заявления являются очередной попыткой дезинформации", - отметил он.
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