В Азербайджане опровергли утверждения о размещении сил Израиля в стране

По его словам, публикация утверждений, основанных на анонимных источниках, без представления каких-либо убедительных доказательств и без учета официальной позиции Азербайджана, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной журналистской этики.

"Как неоднократно заявлялось, утверждения об использовании территории Азербайджана для военных операций, разведывательной деятельности или иных враждебных действий против какого-либо третьего государства не имеют под собой никаких оснований. Наша страна никогда не допускала и не допустит подобной деятельности. Азербайджан привержен продвижению мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. Подобные необоснованные и ничем не подтвержденные заявления являются очередной попыткой дезинформации", - отметил он.