В Азербайджане опровергли утверждения о размещении сил Израиля в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Азербайджана опроверг утверждения CNN о том, что территория страны используется для операций против Ирана и размещения сил Израиля.
- Руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что подобные утверждения не имеют оснований и противоречат принципам объективности и профессиональной журналистской этики.
БАКУ, 5 июн – РИА Новости. МИД Азербайджана опроверг утверждения CNN, что территория страны якобы используется для операций против Ирана и размещении сил Израиля.
"Утверждения о том, что территория Азербайджана якобы используется для военных или разведывательных операций против Ирана, а также о размещении на территории страны сил, принадлежащих Израилю, являются полностью необоснованными и решительно отвергаются", заявил руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
По его словам, публикация утверждений, основанных на анонимных источниках, без представления каких-либо убедительных доказательств и без учета официальной позиции Азербайджана, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной журналистской этики.
"Как неоднократно заявлялось, утверждения об использовании территории Азербайджана для военных операций, разведывательной деятельности или иных враждебных действий против какого-либо третьего государства не имеют под собой никаких оснований. Наша страна никогда не допускала и не допустит подобной деятельности. Азербайджан привержен продвижению мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. Подобные необоснованные и ничем не подтвержденные заявления являются очередной попыткой дезинформации", - отметил он.