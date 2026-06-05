СМИ: пять азербайджанцев погибли при атаке дронов на суда в Азовском море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники атаковали два грузовых суда в Таганрогском заливе Азовского моря
- Они следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна.
- По данным Axar.az, погибли пять моряков — граждан Азербайджана.
БАКУ, 5 июн – РИА Новости. Два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море, погибли пять азербайджанских моряков, сообщает в пятницу азербайджанский частный информационный портал Axar.az.
"В ночь на 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна – теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие в балласте из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В результате атак погибли пять моряков. Погибшие являются гражданами Азербайджана", - говорится в сообщении.
В свою очередь, по данным азербайджанского агентства Тренд, в теплоход "Натра" попало четыре беспилотника , два члена экипажа погибли, пожар потушен силами экипажа, судно остается на плаву и нуждается в буксировке.
"На теплоход "Циркон" также зафиксированы четыре попадания в район надстройки, три члена экипажа погибли, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках, судно догорает", - говорится в информации агентства, ссылающегося на морской спасательно-координационный центр Тамани.
"Все они являлись гражданами Азербайджана, нанятыми на суда в частном порядке как наемные моряки. Оба судна ходят под иностранными флагами и не имеют отношения к азербайджанскому государству. Выживших подобрали три судна, проходившие в районе трагедии. К утру все спасенные моряки были доставлены в порт Ейска. Для буксировки поврежденной "Натры", оставшейся на плаву, выдвинулись два буксира", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, узурпировавший власть.
Появились подробности ЧП с сухогрузом в Азовском море
5 апреля, 19:22