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СМИ: пять азербайджанцев погибли при атаке дронов на суда в Азовском море - РИА Новости, 05.06.2026
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12:18 05.06.2026 (обновлено: 12:27 05.06.2026)
СМИ: пять азербайджанцев погибли при атаке дронов на суда в Азовском море

Пять азербайджанцев погибли при атаке дронов на два суда в Азовском море

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники атаковали два грузовых суда в Таганрогском заливе Азовского моря
  • Они следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна.
  • По данным Axar.az, погибли пять моряков — граждан Азербайджана.
БАКУ, 5 июн – РИА Новости. Два грузовых судна "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна, атакованы беспилотниками в ночь на пятницу в Азовском море, погибли пять азербайджанских моряков, сообщает в пятницу азербайджанский частный информационный портал Axar.az.
"В ночь на 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна – теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие в балласте из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В результате атак погибли пять моряков. Погибшие являются гражданами Азербайджана", - говорится в сообщении.
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В свою очередь, по данным азербайджанского агентства Тренд, в теплоход "Натра" попало четыре беспилотника , два члена экипажа погибли, пожар потушен силами экипажа, судно остается на плаву и нуждается в буксировке.
"На теплоход "Циркон" также зафиксированы четыре попадания в район надстройки, три члена экипажа погибли, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках, судно догорает", - говорится в информации агентства, ссылающегося на морской спасательно-координационный центр Тамани.
По данным агентства, на борту теплохода "Натра", шедшего под флагом Белиза, было 12 человек, на борту теплохода "Циркон", следовавшего под флагом Палау, – 14 человек.
"Все они являлись гражданами Азербайджана, нанятыми на суда в частном порядке как наемные моряки. Оба судна ходят под иностранными флагами и не имеют отношения к азербайджанскому государству. Выживших подобрали три судна, проходившие в районе трагедии. К утру все спасенные моряки были доставлены в порт Ейска. Для буксировки поврежденной "Натры", оставшейся на плаву, выдвинулись два буксира", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил журналистам, что за атаками БПЛА на грузовые суда в Азовском море стоит киевский нацистский режим, узурпировавший власть.
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