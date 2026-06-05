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В Азовском море при атаке БПЛА погибли пять граждан Азербайджана - РИА Новости, 05.06.2026
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12:49 05.06.2026 (обновлено: 14:58 05.06.2026)
В Азовском море при атаке БПЛА погибли пять граждан Азербайджана

Пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА на зерновозы в Азовском море

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять азербайджанцев погибли при ударе дрона по двум иностранным грузовым судам в Азовском море, заявили в МИД республики.
  • Несколько сотрудников посольства Азербайджана в России направились на место происшествия.
БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Пять азербайджанцев погибли при ударе дрона по двум иностранным судам в Азовском море, сообщила пресс-служба МИД республики.
"В результате атаки погибли пять граждан Азербайджана. Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейска", — говорится в заявлении.
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По данным СМИ, инцидент произошел сегодня ночью. Два грузовых судна "Натра" и "Циркон" следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. Как уточнили в МИД Азербайджана, всего в состав экипажей входили 25 их соотечественников. Несколько сотрудников посольства республики в России уже направились на место происшествия.
"Вопросы, связанные с состоянием граждан Азербайджана, их возвращением на родину и оказанием консульской поддержки, находятся под постоянным контролем", — отметили в министерстве.
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Сейчас ведомство взаимодействует по этому вопросу с госструктурами и диппредставительствами республики, а также с компетентными органами заинтересованных стран.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, суда атаковали украинские беспилотники, что в очередной раз говорит о террористической сущности киевского режима. Проходивший мимо погранотряд ФСБ оказал содействие пострадавшим морякам, отметила она.
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