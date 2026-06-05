© Кадр видео из соцсетей Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море

В Азовском море при атаке БПЛА погибли пять граждан Азербайджана

Краткий пересказ от РИА ИИ Пять азербайджанцев погибли при ударе дрона по двум иностранным грузовым судам в Азовском море, заявили в МИД республики.

Несколько сотрудников посольства Азербайджана в России направились на место происшествия.

БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Пять азербайджанцев погибли при ударе дрона по двум иностранным судам в Азовском море, сообщила Пять азербайджанцев погибли при ударе дрона по двум иностранным судам в Азовском море, сообщила пресс-служба МИД республики.

"В результате атаки погибли пять граждан Азербайджана . Пострадавшие госпитализированы в больницу города Ейска", — говорится в заявлении.

По данным СМИ, инцидент произошел сегодня ночью. Два грузовых судна "Натра" и "Циркон" следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. Как уточнили в МИД Азербайджана, всего в состав экипажей входили 25 их соотечественников. Несколько сотрудников посольства республики в России уже направились на место происшествия.

"Вопросы, связанные с состоянием граждан Азербайджана, их возвращением на родину и оказанием консульской поддержки, находятся под постоянным контролем", — отметили в министерстве.

Сейчас ведомство взаимодействует по этому вопросу с госструктурами и диппредставительствами республики, а также с компетентными органами заинтересованных стран.