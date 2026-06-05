Молдоване страдают без прямого авиасообщения с Россией, заявил экс-премьер

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев заявил о необходимости возобновления прямых авиаперелетов между Молдавией и Россией.

По его словам, граждане Молдавии страдают из-за отсутствия прямого авиасообщения, особенно на фоне сложной ситуации с железнодорожным и автомобильным сообщением.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Граждане Молдавии страдают без прямого авиасообщения с Россией, поэтому необходимо возобновление прямых авиаперелетов между странами, заявил РИА Новости президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев на полях ПМЭФ.

"Они (граждане Молдавии - ред.) страдают от этого (отсутствия прямого авиасообщения - ред.). Надо возобновить воздушное сообщение", - сказал Тарлев

Собеседник агентства уточнил, что проблема особенно остро встала из-за тяжелой ситуации с железнодорожным и автомобильным сообщением.

"Конечно, тут особое желание должно быть и у российской стороны", - указал он.

Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией . Воздушное пространство Украины и Евросоюза остается закрытым для российских авиакомпаний, в свою очередь, и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.