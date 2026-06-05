Молдоване страдают без прямого авиасообщения с Россией, заявил экс-премьер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев заявил о необходимости возобновления прямых авиаперелетов между Молдавией и Россией.
- По его словам, граждане Молдавии страдают из-за отсутствия прямого авиасообщения, особенно на фоне сложной ситуации с железнодорожным и автомобильным сообщением.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Граждане Молдавии страдают без прямого авиасообщения с Россией, поэтому необходимо возобновление прямых авиаперелетов между странами, заявил РИА Новости президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев на полях ПМЭФ.
Собеседник агентства уточнил, что проблема особенно остро встала из-за тяжелой ситуации с железнодорожным и автомобильным сообщением.
"Конечно, тут особое желание должно быть и у российской стороны", - указал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.