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Молдоване страдают без прямого авиасообщения с Россией, заявил экс-премьер - РИА Новости, 05.06.2026
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02:39 05.06.2026 (обновлено: 10:16 05.06.2026)
Молдоване страдают без прямого авиасообщения с Россией, заявил экс-премьер

Тарлев: молдоване страдают без прямого авиасообщения с Россией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Василий Тарлев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев заявил о необходимости возобновления прямых авиаперелетов между Молдавией и Россией.
  • По его словам, граждане Молдавии страдают из-за отсутствия прямого авиасообщения, особенно на фоне сложной ситуации с железнодорожным и автомобильным сообщением.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Граждане Молдавии страдают без прямого авиасообщения с Россией, поэтому необходимо возобновление прямых авиаперелетов между странами, заявил РИА Новости президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев на полях ПМЭФ.
"Они (граждане Молдавии - ред.) страдают от этого (отсутствия прямого авиасообщения - ред.). Надо возобновить воздушное сообщение", - сказал Тарлев.
Собеседник агентства уточнил, что проблема особенно остро встала из-за тяжелой ситуации с железнодорожным и автомобильным сообщением.
"Конечно, тут особое желание должно быть и у российской стороны", - указал он.
Молдавия в конце февраля 2022 года приостановила авиасообщение с Россией. Воздушное пространство Украины и Евросоюза остается закрытым для российских авиакомпаний, в свою очередь, и молдавские компании не могут совершать прямые рейсы в Россию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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