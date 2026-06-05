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Следствие попросило арестовать "турагента" Хатуну Аташян - РИА Новости, 05.06.2026
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14:41 05.06.2026
Следствие попросило арестовать "турагента" Хатуну Аташян

РИА Новости: СК попросил арестовать Аташян, обманувшую блогеров на 10 млн рублей

© Ирина Волк/MAXЗадержание Хатуны Аташян
Задержание Хатуны Аташян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Ирина Волк/MAX
Задержание Хатуны Аташян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации туристических поездок для блогеров.
  • Ей предъявили обвинение в совершении трех эпизодов мошенничества в крупном размере, она признала вину.
  • Аташян уже возместила ущерб блогерам на общую сумму 800 тысяч рублей.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации туристических поездок для блогеров, сообщил РИА Новости участник процесса.
Аташян предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов мошенничества в крупном размере, а также с причинением значительного ущерба потерпевшему (части 2, 3 статьи 159 УК РФ), она признала вину.
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"В суд поступило ходатайство следствия об аресте", - заявил собеседник агентства.
Как сообщил ранее РИА Новости адвокат обвиняемой Валерий Саркисов, Аташян уже возместила ущерб блогерам на общую сумму 800 тысяч рублей, на допросе она утверждала, что не хотела никого обманывать, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке отели стали отказывать в ранее достигнутых договоренностях с блогерами из России.
Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений от обманутых граждан. Аташян размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.
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