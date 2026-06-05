Следствие попросило арестовать "турагента" Хатуну Аташян

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации туристических поездок для блогеров, сообщил РИА Новости участник процесса.

Как сообщали в правоохранительных органах, в отдел полиции поступило более 20 заявлений от обманутых граждан. Аташян размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.