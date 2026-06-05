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Обвиняемая в мошенничестве Аташян выплатила трем блогерам 800 тысяч рублей - РИА Новости, 05.06.2026
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09:22 05.06.2026 (обновлено: 09:23 05.06.2026)
Обвиняемая в мошенничестве Аташян выплатила трем блогерам 800 тысяч рублей

Обвиняемая в мошенничестве блогер Аташян выплатила пострадавшим 800 тысяч рублей

© Ирина Волк/MAXЗадержание Хатуны Аташян
Задержание Хатуны Аташян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Ирина Волк/MAX
Задержание Хатуны Аташян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хатуна Аташян выплатила трем блогерам, признанным потерпевшими, около 800 тысяч рублей.
  • Аташян обвиняется в совершении трех эпизодов мошенничества в крупном размере.
  • Вину она признала.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Хатуна Аташян, обвиняемая в мошенничестве при организации туристических поездок, выплатила трем блогерам, признанным потерпевшими, около 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Валерий Саркисов.
"Ущерб по делу на общую сумму около 800 тысяч рублей полностью возмещен всем троим потерпевшим", - сказал собеседник агентства.
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Адвокат уточнил, что его подзащитной предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов мошенничества в крупном размере, а также с причинением значительного ущерба потерпевшему (части 2, 3 статьи 159 УК РФ). Вину она признала.
По словам адвоката, на допросе Аташян объяснила ситуацию тем, что не хотела никого обманывать, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке отели стали отказывать в ранее достигнутых договоренностях с блогерами из России.
"Ей пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих", — добавил Саркисов.
Ранее в МВД сообщали, что в отдел полиции поступило более 20 заявлений от обманутых граждан. Аташян размещала в соцсетях предложения об организации туристических поездок за рубеж под видом рекламных контрактов или партнерских программ. Получив деньги, она под разными предлогами переносила даты или переставала выходить на связь.
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