Обвиняемая в мошенничестве Аташян выплатила трем блогерам 800 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Хатуна Аташян выплатила трем блогерам, признанным потерпевшими, около 800 тысяч рублей.

Аташян обвиняется в совершении трех эпизодов мошенничества в крупном размере.

Вину она признала.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Хатуна Аташян, обвиняемая в мошенничестве при организации туристических поездок, выплатила трем блогерам, признанным потерпевшими, около 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Валерий Саркисов.

"Ущерб по делу на общую сумму около 800 тысяч рублей полностью возмещен всем троим потерпевшим", - сказал собеседник агентства.

Адвокат уточнил, что его подзащитной предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов мошенничества в крупном размере, а также с причинением значительного ущерба потерпевшему (части 2, 3 статьи 159 УК РФ ). Вину она признала.

По словам адвоката, на допросе Аташян объяснила ситуацию тем, что не хотела никого обманывать, однако из-за конфликта на Ближнем Востоке отели стали отказывать в ранее достигнутых договоренностях с блогерами из России.

"Ей пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих", — добавил Саркисов.