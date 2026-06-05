Запад прикрывал атаки Киева на ЗАЭС, заявил Ульянов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Западные страны во время атак ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) не одергивали Киев, прикрывали его преступления, это привело к снижению терпимости к ударам по ядерным объектам, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.