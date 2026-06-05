Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные страны не одергивали Киев и прикрывали его преступления во время атак ВСУ на Запорожскую АЭС, заявил Михаил Ульянов.
- Попустительство западных стран вопросам ядерной безопасности привело к снижению терпимости к ударам по ядерным объектам.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Западные страны во время атак ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) не одергивали Киев, прикрывали его преступления, это привело к снижению терпимости к ударам по ядерным объектам, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"К сожалению, западные страны все это время в интересах своих политических задач не только не одергивали Киев (во время ударов ВСУ по ЗАЭС - ред.), но и прикрывали его преступления. Такое попустительское и безразличное отношение к вопросам ядерной безопасности привело к существенному понижению порога терпимости к ударам по ядерным объектам", - заявил дипломат на специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становились объектами украинских ударов в течение мая и июня. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.