Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за сутки от атак ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 05.06.2026
В ДНР за сутки от атак ВСУ пострадали три мирных жителя

Трое жителей ДНР пострадали от атак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки с 4 по 5 июня.
  • За это же время были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры и два жилых домостроения.
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"С 0.00 04.06.2026 по 0.00 05.06.2026 года 11 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.). Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале.
Отмечается, что за сутки были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры и два жилых домостроения.
В ведомстве добавили, что также поступили новые сведения о ранении восьми мирных жителей с 31 мая по 3 июня.
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Только за май в ЛНР от атак ВСУ пострадали погибли 26 человек
Вчера, 22:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала