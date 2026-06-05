Один человек погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дрона ВСУ на предприятие в Краснояружском округе Белгородской области один человек погиб.
- Еще один человек получил осколочные ранения головы и ног и был доставлен в местную больницу, после оказания помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения после атаки дрона ВСУ на предприятие в Краснояружском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"При атаке со стороны ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения. В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм. Выражаем соболезнования семье погибшего", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Как уточнили в оперштабе, бойцы подразделения "БАРС-Белгород" доставили другого мужчину с осколочными ранениями головы и ног в местную больницу. После оказания помощи пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода, добавили в ведомстве.