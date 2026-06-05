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Один человек погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 05.06.2026
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11:09 05.06.2026 (обновлено: 11:13 05.06.2026)
Один человек погиб после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Оперштаб Белгорода: после атаки украинского дрона один человек погиб, один ранен

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дрона ВСУ на предприятие в Краснояружском округе Белгородской области один человек погиб.
  • Еще один человек получил осколочные ранения головы и ног и был доставлен в местную больницу, после оказания помощи его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения после атаки дрона ВСУ на предприятие в Краснояружском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"При атаке со стороны ВСУ один человек погиб, еще один получил ранения. В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм. Выражаем соболезнования семье погибшего", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Как уточнили в оперштабе, бойцы подразделения "БАРС-Белгород" доставили другого мужчину с осколочными ранениями головы и ног в местную больницу. После оказания помощи пострадавшего транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода, добавили в ведомстве.
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