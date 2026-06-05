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Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026 - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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08:13 05.06.2026
Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026

Казахстанская шахматистка Асаубаева выиграла международный турнир в Осло

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казахстанка Бибисара Асаубаева досрочно выиграла международный шахматный турнир Norway Chess Women 2026.
  • Турнир проходил с 25 мая по 5 июня в норвежском Осло, в нем приняли участие шесть сильнейших шахматисток мира из Казахстана, Китая, Индии и Украины.
  • Для Асаубаевой турнир стал дебютным, она вошла в историю соревнований как самая молодая участница.
АСТАНА, 5 июн - РИА Новости. Казахстанка Бибисара Асаубаева досрочно выиграла международный шахматный турнир Norway Chess Women 2026, сообщает министерство спорта и туризма Казахстана.
Турнир проходил с 25 мая по 5 июня в норвежском Осло, в культурном центре Deichman Bjørvika. В соревнованиях приняли участие шесть сильнейших шахматисток мира из четырех стран – Казахстана, Китая, Индии и Украины.
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"Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева досрочно стала чемпионкой международного турнира по шахматам Norway Chess Women 2026", - говорится в сообщении.
По данным минспорта Казахстана, соперницами Асаубаевой на турнире стали действующая чемпионка мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь, вторая шахматистка в мировом рейтинге Чжу Цзиньэр из КНР, одна из ведущих представительниц мировых шахмат Хампи Конеру из Индии, победительница турнира Norway Chess Women прошлого года Анна Музычук из Украины и индийская шахматистка, обладательница Кубка мира Дивья Дешмукх.
В казахстанском минспорта добавили, что для Асаубаевой турнир стал дебютным, она вошла в историю соревнований как самая молодая участница турнира.
Турнир Norway Chess Women 2026 проходил по двухкруговой системе, то есть каждая шахматистка встречалась с каждой соперницей дважды. В случае ничьей в классической партии победитель определялся в "Армагеддоне" - решающей партии по специальным правилам, которая обязательно выявляет победителя.
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