Асаубаева досрочно выиграла шахматный турнир Norway Chess Women 2026

В казахстанском минспорта добавили, что для Асаубаевой турнир стал дебютным, она вошла в историю соревнований как самая молодая участница турнира.

Турнир Norway Chess Women 2026 проходил по двухкруговой системе, то есть каждая шахматистка встречалась с каждой соперницей дважды. В случае ничьей в классической партии победитель определялся в "Армагеддоне" - решающей партии по специальным правилам, которая обязательно выявляет победителя.