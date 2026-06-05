В Армении арестовали бывшего министра образования Ашотяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Ереване арестовал на месяц бывшего министра образования и науки Армении Армена Ашотяна.
- В рамках дела о сделке с недвижимостью в Ереване задержаны также бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор Артур Айвазян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян и его сын Артем Хачатрян.
ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на месяц бывшего министра образования и науки Армении Армена Ашотяна, сообщил его адвокат Тигран Атанесян.
«
"Армен Ашотян арестован на один месяц. Никаких основания для ареста не было", - цитирует слова адвоката агентство Sputnik Армения.
Среди фигурантов дела - бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор вуза Артур Айвазян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян, его сын - Артем Хачатрян.
В Армении задержали несколько экс-чиновников
Вчера, 10:48