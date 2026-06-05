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В Армении арестовали бывшего министра образования Ашотяна - РИА Новости, 05.06.2026
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23:49 05.06.2026
В Армении арестовали бывшего министра образования Ашотяна

Суд в Ереване арестовал на месяц бывшего министра образования Армена Ашотяна

© Фото : Григорий АмирхановБывший министр образования и науки Армении Армен Ашотян
Бывший министр образования и науки Армении Армен Ашотян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Григорий Амирханов
Бывший министр образования и науки Армении Армен Ашотян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Ереване арестовал на месяц бывшего министра образования и науки Армении Армена Ашотяна.
  • В рамках дела о сделке с недвижимостью в Ереване задержаны также бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор Артур Айвазян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян и его сын Артем Хачатрян.
ЕРЕВАН, 6 июн - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на месяц бывшего министра образования и науки Армении Армена Ашотяна, сообщил его адвокат Тигран Атанесян.
«

"Армен Ашотян арестован на один месяц. Никаких основания для ареста не было", - цитирует слова адвоката агентство Sputnik Армения.

В пятницу следственный комитет Армении сообщил о новых задержаниях экс-чиновников в рамках дела, касающегося сделки с недвижимостью в Ереване.
Среди фигурантов дела - бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор вуза Артур Айвазян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян, его сын - Артем Хачатрян.
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