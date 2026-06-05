ЦИК Армении не стал отстранять от выборов блок Карапетяна

ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Центризбирком Армении на заседании отклонил требование прозападной партии "Республика" отстранить от парламентских выборов 7 июня блок "Сильная Армения", возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян.

"Центральная избирательная комиссия решает отклонить обращение партии "Республика" с требованием признать утратившей силу регистрацию блока "Сильная Армения", - заявил он.

Заявление в ЦИК представители подали в пятницу, за два дня до выборов.