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ЦИК Армении не стал отстранять от выборов блок Карапетяна - РИА Новости, 05.06.2026
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23:41 05.06.2026 (обновлено: 23:45 05.06.2026)
ЦИК Армении не стал отстранять от выборов блок Карапетяна

ЦИК Армении отклонил требования отстранить блок Карапетяна от выборов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация в Ереване
Предвыборная агитация в Ереване - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предвыборная агитация в Ереване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центризбирком Армении отклонил требование партии «Республика» отстранить от парламентских выборов блок «Сильная Армения».
  • Заявление было подано за два дня до выборов.
ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Центризбирком Армении на заседании отклонил требование прозападной партии "Республика" отстранить от парламентских выборов 7 июня блок "Сильная Армения", возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян.
"Центральная избирательная комиссия решает отклонить обращение партии "Республика" с требованием признать утратившей силу регистрацию блока "Сильная Армения", - заявил он.
Заявление в ЦИК представители подали в пятницу, за два дня до выборов.
Представитель "Сильной Армении" Армен Вардеванян заявил журналистам, что требование является безосновательным и смешным.
Ранее во время теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
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