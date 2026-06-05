ЦИК Армении не стал отстранять от выборов блок Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центризбирком Армении отклонил требование партии «Республика» отстранить от парламентских выборов блок «Сильная Армения».
- Заявление было подано за два дня до выборов.
ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Центризбирком Армении на заседании отклонил требование прозападной партии "Республика" отстранить от парламентских выборов 7 июня блок "Сильная Армения", возглавляемый предпринимателем Самвелом Карапетяном, сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян.
"Центральная избирательная комиссия решает отклонить обращение партии "Республика" с требованием признать утратившей силу регистрацию блока "Сильная Армения", - заявил он.
Заявление в ЦИК представители подали в пятницу, за два дня до выборов.
Представитель "Сильной Армении" Армен Вардеванян заявил журналистам, что требование является безосновательным и смешным.
Ранее во время теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.