ЦИК Армении рассмотрит обращение об отстранении от выборов блока Карапетяна

ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении приступила к рассмотрению обращения прозападной партии "Республика" с требованием отстранить от парламентских выборов 7 июня блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости.

Заявление в ЦИК представители подали в пятницу, за два дня до выборов.