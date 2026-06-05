ЦИК Армении рассмотрит обращение об отстранении от выборов блока Карапетяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия Армении приступила к рассмотрению обращения партии «Республика» с требованием отстранить от парламентских выборов блок «Сильная Армения».
- Заявление в ЦИК было подано за два дня до выборов.
ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Армении приступила к рассмотрению обращения прозападной партии "Республика" с требованием отстранить от парламентских выборов 7 июня блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости.
Заявление в ЦИК представители подали в пятницу, за два дня до выборов.
Представитель "Сильной Армении" Армен Вардеванян заявил журналистам, что требование является безосновательным и смешным.
Ранее во время теледебатов премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.