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Против мэра Гюмри возбудили новое уголовное дело - РИА Новости, 05.06.2026
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17:16 05.06.2026
Против мэра Гюмри возбудили новое уголовное дело

Против мэра Гюмри возбудили новое дело, ему вменяют попытку узурпации власти

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети Вардан Гукасян
 Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против мэра Гюмри Гукасяна возбуждено новое уголовное дело по статье о попытке узурпации власти.
  • По версии следствия, он в 2025 году вместе с группой лиц готовил захват власти.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Новое уголовное дело - на этот раз по статье о попытке узурпации власти - возбудили против мэра Гюмри Вардана Гукасяна, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на следственный комитет республики.
"Против мэра Гюмри возбуждено новое уголовное дело – (на этот раз - ред.) ему приписывают попытку узурпации власти", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Гукасян в 2025 году вместе с некоей группой лиц готовил захват власти, но не успел свершить задуманное по не зависевшим от него причинам.
Гукасян был арестован 21 октября по решению ереванского суда на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение в получении взятки, добавив, что Гукасян не признаёт вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду, когда Гукасян не был градоначальником во втором по величине городе Армении.
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