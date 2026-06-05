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В Армении задержали экс-мэра Еревана, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2026
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12:02 05.06.2026
В Армении задержали экс-мэра Еревана, пишут СМИ

Экс-мэра Еревана Бегларяна задержали по подозрению в отмывании денег

© Sputnik / Asatur YesayantsГагик Бегларян
Гагик Бегларян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Гагик Бегларян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армении задержали бывшего мэра Еревана, экс-министра транспорта и связи Армении Гагика Бегларяна.
  • Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег.
  • В суд направили ходатайство о его аресте.
ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Бывший мэр Еревана, экс-министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян задержан правоохранительными органами, сообщает онлайн-издание news.am, ссылаясь на свои источники.
"Бегларян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Он задержан. В суд подано ходатайство о его аресте", - говорится в сообщении
Бегларян был мэром Еревана в 2009—2010 годах, с 2012 по 2016 годы занимал пост министра транспорта и связи Армении.
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