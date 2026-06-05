В Армении задержали экс-мэра Еревана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армении задержали бывшего мэра Еревана, экс-министра транспорта и связи Армении Гагика Бегларяна.
- Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег.
- В суд направили ходатайство о его аресте.
ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Бывший мэр Еревана, экс-министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян задержан правоохранительными органами, сообщает онлайн-издание news.am, ссылаясь на свои источники.
"Бегларян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Он задержан. В суд подано ходатайство о его аресте", - говорится в сообщении
В Армении задержали несколько экс-чиновников
Вчера, 10:48