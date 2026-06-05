В Армении задержали несколько экс-чиновников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет Армении сообщил о новых задержаниях экс-чиновников.
- Уголовное преследование инициировано по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и легализации денег в особо крупном размере.
- Среди задержанных — бывший министр образования и науки Армении Армен Ашотян, бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор вуза Артур Айвазян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян и его сын Артем Хачатрян.
ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил в пятницу о новых задержаниях экс-чиновников в рамках дела, касающегося сделки с недвижимостью в Ереване.
"В отношении семи лиц инициировано уголовное преследование по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями и пособничество в этом", "Легализация (отмывание) денег в особо крупном размере, совершенную группой лиц, а также пособничество в этом. Вынесено решение об их задержании", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
Уточняется, что речь идет о приобретении здания в центре Еревана стоимостью 545 тысяч долларов. СК утверждает, что сделка была совершена с нарушением законодательства.
По данным СМИ, среди задержанных бывший министр образования и науки Армении Армен Ашотян, бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор вуза Артур Айвазян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян, его сын — Артем Хачатрян.