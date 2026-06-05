В Армении задержали несколько экс-чиновников

ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил в пятницу о новых задержаниях экс-чиновников в рамках дела, касающегося сделки с недвижимостью в Ереване.

"В отношении семи лиц инициировано уголовное преследование по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями и пособничество в этом", "Легализация (отмывание) денег в особо крупном размере, совершенную группой лиц, а также пособничество в этом. Вынесено решение об их задержании", - говорится в сообщении пресс-службы СК.