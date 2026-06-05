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МО Армении прокомментировало вручение повесток прибывающим в страну - РИА Новости, 05.06.2026
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02:27 05.06.2026
МО Армении прокомментировало вручение повесток прибывающим в страну

МО Армении заявило, что ведется постановка на учет прибывающих военнобязанных

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В СМИ и соцсетях появилась информация о вручении повесток гражданам Армении, прибывающим из России перед парламентскими выборами.
  • Представители властей считают, что граждане приезжают в Армению специально, чтобы проголосовать за оппозиционные силы на парламентских выборах 7 июня.
  • Минобороны Армении заявило, что военная полиция осуществляет службу на пограничных пунктах для выполнения поставленных перед ней задач, в том числе для постановки на воинский учет военнообязанных граждан.
ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны Армении прокомментировало появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о вручении повесток гражданам страны, прибывающим из России перед парламентскими выборами.
Ранее онлайн-ресурс правящей партии "Гражданский договор" civic.am сообщил, что военная полиция Армении на пограничных пунктах пропуска якобы вручает прибывающим из РФ гражданам Армении повестки на 25-дневные учебные военные сборы. Представители властей считают, что граждане приезжают в Армении специально, чтобы проголосовать за оппозиционные силы на парламентских выборах 7 июня.
"Военная полиция в рамках предусмотренных законом полномочий осуществляет службу для выполнения поставленных перед ней задач, в том числе на пограничных пропускных пунктах, с целью оказания содействия военным комиссариатам в постановке на воинский учет военнообязанных граждан, призыва их на обязательную военную службу и привлечения к мероприятиям по подготовке резервистов", - отмечается в заявлении минобороны.
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