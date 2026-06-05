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В Армении пригрозили жесткой мерой приезжающим из России на выборы - РИА Новости, 05.06.2026
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01:09 05.06.2026 (обновлено: 07:44 05.06.2026)
В Армении пригрозили жесткой мерой приезжающим из России на выборы

Чахоян: прибывающим в Армению из России на выборы начнут вручать повестки

© Sputnik | Перейти в медиабанкПарламентские выборы в Армении
Парламентские выборы в Армении - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Парламентские выборы в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданам Армении, прибывающим на родину из России для участия в выборах, будут вручать повестки на 25-дневные учебные сборы, заявил замглавы аппарата премьер-министра республики Тарон Чахоян.
  • Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян считает, что такие меры дискредитируют армию.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Гражданам Армении, прибывающим на родину из России для участия в выборах, будут вручать повестки, заявил замглавы аппарата премьер-министра республики Тарон Чахоян, его слова приводит Sputnik Armenia.
"Граждане Армении, прибывающие "за взятки" из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется — будет привлечен к уголовной ответственности", — сказал он.
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О каких "взятках" может идти речь, Чахоян не уточнил.
Как заявил лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, такие шаги дискредитируют армию.
"Может, это просто туристы? Сколько рейсов прибывает сейчас? Столько же прибывало всегда. Что вы хотите этим сказать? Что армия – это место для наказания людей?", — возмутился политик.
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В последнее время Ереван предпринял целый ряд недружественных шагов по отношению к Москве. В российском МИД отмечали, что цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России — в частности, заманивая в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС.

Армянское же руководство к предостережениям не прислушивается: в последнее время там предприняли некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.

Как заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер страны активно толкает ее на путь нынешней Украины. По его словам, Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
Минобороны Армении, комментируя информацию о вручении повесток заявило, что военная полиция действует в рамках предусмотренных законом полномочий, осуществляя службу для выполнения поставленных перед ней задач.
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