Архангельская область подписала направленные на развитие региона соглашения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Власти Архангельской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме ряд значимых соглашений, в том числе с компанией "Мегафон", Ozon и Агентством по продвижению российской рыбной промышленности, сообщил губернатор Александр Цыбульский.

"Продолжаем развивать сотрудничество с компанией "Мегафон". В рамках подписанного сегодня на ПМЭФ соглашения предусмотрен анализ туристического потока на Соловецком архипелаге и в Архангельской области в целом, а также содействие в его увеличении. Такие данные помогут точнее понимать, как развивается туризм, какие маршруты наиболее востребованы и где необходимо усиливать инфраструктуру", - написал Цыбульский в своем канале в "Макс".

Среди ближайших проектов компании в регионе – строительство базовой станции в Ломоносово, где родился великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов.

"Уверен, что наше сотрудничество позволит сделать путешествия по Архангельской области комфортнее, а жизнь в населенных пунктах региона – удобнее и современнее", - отметил Цыбульский.

Соглашение о сотрудничестве с Агентством по продвижению рыбной продукции направлено на развитие российского рынка, традиционно рыбопромышленный регион ведет системную работу по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции.

"В рамках соглашения будем совместно работать над продвижением качественной российской рыбной продукции. Наша общая задача – сделать ее более доступной для жителей региона. Для Архангельской области целевой ориентир – к 2030 году выйти на уровень потребления рыбной продукции не менее 28 килограммов на человека в год", - пояснил губернатор.

Соглашение о сотрудничестве с Ozon нацелено на создание в Архангельской области современного логистического комплекса полного цикла. Он будет принимать товары, формировать посылки и передавать их в доставку. Площадь комплекса превысит 50 тысяч квадратных метров, включая хаб доставки. На фулфилмент-центре можно будет разместить более 10 миллионов товаров, а ежедневно там смогут обрабатывать свыше 300 тысяч заказов.

Ввести логистический центр в эксплуатацию планируется во второй половине 2027 года. Инвестиции Ozon в технологическое обеспечение и IT-инфраструктуру объекта превысят 1,9 миллиарда рублей.