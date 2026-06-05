Рейтинг@Mail.ru
Анохин рассказал о крупных инвестиционных соглашениях на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:31 05.06.2026
Анохин рассказал о крупных инвестиционных соглашениях на ПМЭФ

Анохин рассказал о крупных инвестиционных соглашениях Смоленской области на ПМЭФ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Василий Анохин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Смоленская область на ПМЭФ заключила ряд соглашений, которые лягут в основу реализации нескольких инвестиционных проектов в промышленности и перерабатывающей отрасли, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан неразрывно связаны с созданием новых производств и модернизацией действующих", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в Сафоновском муниципальном округе запустят производство молочной продукции. Новый завод мощностью 125 тонн переработки молока в сутки возведут в рамках соглашения с ООО "МПК Сафоново". В ассортименте продукции – питьевое молоко и сливки. Объем инвестиций – более 1,5 миллиарда рублей.
Кроме того, в Ярцевском муниципальном округе откроется производство по выпуску кабеленесущих систем и профилированного листа. На полях ПМЭФ заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта с ООО "Транскомплекс". Проект предусматривает выпуск широкой линейки продукции, включая профлист, кабельные и лестничные лотки. Общий объем инвестиций составит порядка 500 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2027 года.
По словам губернатора, в Вяземском муниципальном округе ООО "Крал-консерв" продолжит расширение производства. Предприятие является одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков из натуральных ингредиентов в России. Заключили соглашение о строительстве производственно-складского комплекса. Объем инвестиций составит 400 миллионов рублей. Запуск планируется в 2027 году.
"Реализация этих проектов позволит расширить промышленный и логистический потенциал региона, создать новые рабочие места и укрепить позиции Смоленской области как инвестиционно привлекательного региона", – написал Анохин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
Смоленская областьПМЭФВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала