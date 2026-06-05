Анохин рассказал о крупных инвестиционных соглашениях на ПМЭФ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Смоленская область на ПМЭФ заключила ряд соглашений, которые лягут в основу реализации нескольких инвестиционных проектов в промышленности и перерабатывающей отрасли, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан неразрывно связаны с созданием новых производств и модернизацией действующих", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Он добавил, что в Сафоновском муниципальном округе запустят производство молочной продукции. Новый завод мощностью 125 тонн переработки молока в сутки возведут в рамках соглашения с ООО "МПК Сафоново". В ассортименте продукции – питьевое молоко и сливки. Объем инвестиций – более 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в Ярцевском муниципальном округе откроется производство по выпуску кабеленесущих систем и профилированного листа. На полях ПМЭФ заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта с ООО "Транскомплекс". Проект предусматривает выпуск широкой линейки продукции, включая профлист, кабельные и лестничные лотки. Общий объем инвестиций составит порядка 500 миллионов рублей. Реализация рассчитана до 2027 года.

По словам губернатора, в Вяземском муниципальном округе ООО "Крал-консерв" продолжит расширение производства. Предприятие является одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков из натуральных ингредиентов в России. Заключили соглашение о строительстве производственно-складского комплекса. Объем инвестиций составит 400 миллионов рублей. Запуск планируется в 2027 году.

"Реализация этих проектов позволит расширить промышленный и логистический потенциал региона, создать новые рабочие места и укрепить позиции Смоленской области как инвестиционно привлекательного региона", – написал Анохин.