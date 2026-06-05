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Амурская область стала 11-ой в рейтинге инвестклимата в регионах России - РИА Новости, 05.06.2026
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
15:07 05.06.2026
Амурская область стала 11-ой в рейтинге инвестклимата в регионах России

Орлов: Амурская область стала 11-ой в рейтинге инвестклимата в регионах России

© РИА НовостиВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости
Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июня – РИА Новости. Амурская область заняла 11 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2025 года, результаты объявлены на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в правительстве области.
"Амурская область демонстрирует высокие темпы экономического развития: по итогам 2025 года валовый региональный продукт составил 1,1 триллиона рублей, а к 2030 году прогнозируем прирост до 1,7 триллиона рублей... Крепкие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата — это показатель того, что в области созданы комфортные и предсказуемые условия для инвесторов и предпринимателей", –приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова.
В правительстве уточнили, что регион занял 11 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2025 года.
Согласно аналитике, область также вошла в топ-5 по направлению "Защита бизнеса", в топ-10 по наименьшей доле компаний, столкнувшихся с коррупцией, и в топ-5 по удобству прохождения контрольно-надзорных мероприятий.
По информации правительства, в Амурской области под председательством губернатора регулярно проводятся заседания рабочей группы по снижению административного давления на бизнес. За муниципальными органами власти официально закреплена обязанность проводить соответствующие мероприятия.
Приамурье входит в топ-20 по субиндексу "Цифровизация" и в топ-15 по оценкам цифровых сервисов для инвесторов и МСП, отметили в правительстве. На ПМЭФ-2026 регион получил награду за лидерство в инвестиционном рейтинге в сфере возобновляемой энергетики и победил в номинации "Выбор инвестора".
В области действует преференциальный режим ТОР, создается площадка "Ровное" для реализации одной из первых международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, добавили в правительстве.
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Дальний ВостокПМЭФ
 
 
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