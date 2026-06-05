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В КБР определили победителей Кубка Вооруженных сил России по альпинизму - РИА Новости, 05.06.2026
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10:56 05.06.2026
В КБР определили победителей Кубка Вооруженных сил России по альпинизму

Команды ВДВ и университета радиоэлектроники выиграли "Эльбруссиаду"

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкГора Эльбрус
Гора Эльбрус - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Гора Эльбрус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кубок Вооруженных сил России по альпинизму «Эльбруссиада» прошел в горах Кабардино-Балкарии.
  • Победителями стали команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники.
  • Восхождение на западную вершину горы Эльбрус (5642 метра) началось ночью с высоты более 4 тысяч метров.
НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники стали победителями проходившего в горах Кабардино-Балкарии Кубка Вооруженных сил России по альпинизму "Эльбруссиада", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"В рамках "Эльбруссиады", посвященной памяти знаменитого советского и российского альпиниста Ивана Душарина, военнослужащие совершили восхождение на западную вершину горы Эльбрус высотой 5642 метра... По итогам соревнований первые места в своих группах заняли команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что восхождение, в котором приняли участие более 120 человек в составе 24 команд, стартовало ночью на высоте более 4 тысяч метров, спортсменам пришлось преодолеть набор высоты свыше 1,5 километра.
"Несмотря на суровые погодные условия, "Эльбруссида" прошла на высоком уровне. Это связано с грамотной работой инструкторского состава и постоянным развитием учебно-материальной базы", - отметил начальник цикла Центра горной подготовки и выживания Минобороны РФ "Терскол" Сергей Резниченко.
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