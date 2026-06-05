В КБР определили победителей Кубка Вооруженных сил России по альпинизму

Краткий пересказ от РИА ИИ Кубок Вооруженных сил России по альпинизму «Эльбруссиада» прошел в горах Кабардино-Балкарии.

Победителями стали команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники.

Восхождение на западную вершину горы Эльбрус (5642 метра) началось ночью с высоты более 4 тысяч метров.

НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники стали победителями проходившего в горах Кабардино-Балкарии Кубка Вооруженных сил России по альпинизму "Эльбруссиада", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В рамках "Эльбруссиады", посвященной памяти знаменитого советского и российского альпиниста Ивана Душарина, военнослужащие совершили восхождение на западную вершину горы Эльбрус высотой 5642 метра... По итогам соревнований первые места в своих группах заняли команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что восхождение, в котором приняли участие более 120 человек в составе 24 команд, стартовало ночью на высоте более 4 тысяч метров, спортсменам пришлось преодолеть набор высоты свыше 1,5 километра.