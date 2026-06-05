В КБР определили победителей Кубка Вооруженных сил России по альпинизму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кубок Вооруженных сил России по альпинизму «Эльбруссиада» прошел в горах Кабардино-Балкарии.
- Победителями стали команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники.
- Восхождение на западную вершину горы Эльбрус (5642 метра) началось ночью с высоты более 4 тысяч метров.
НАЛЬЧИК, 5 июн – РИА Новости. Команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники стали победителями проходившего в горах Кабардино-Балкарии Кубка Вооруженных сил России по альпинизму "Эльбруссиада", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"В рамках "Эльбруссиады", посвященной памяти знаменитого советского и российского альпиниста Ивана Душарина, военнослужащие совершили восхождение на западную вершину горы Эльбрус высотой 5642 метра... По итогам соревнований первые места в своих группах заняли команды воздушно-десантных войск и военного университета радиоэлектроники", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что восхождение, в котором приняли участие более 120 человек в составе 24 команд, стартовало ночью на высоте более 4 тысяч метров, спортсменам пришлось преодолеть набор высоты свыше 1,5 километра.
"Несмотря на суровые погодные условия, "Эльбруссида" прошла на высоком уровне. Это связано с грамотной работой инструкторского состава и постоянным развитием учебно-материальной базы", - отметил начальник цикла Центра горной подготовки и выживания Минобороны РФ "Терскол" Сергей Резниченко.
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