"АльфаСтрахование" открывает центр поддержки бизнеса по управлению рисками

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "АльфаСтрахование" объявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о запуске центра поддержки бизнеса по управлению рисками, сообщает пресс-служба компании.

Деятельность подразделения направлена на превентивный контроль рисков клиентов компании до наступления страхового случая и обеспечение непрерывности их бизнеса.

Центр будет помогать клиентам осуществлять диагностику и мониторинг рисков, разрабатывать планы непрерывности их бизнеса, внедрять системы предиктивной аналитики, а также помогать с подбором оптимальных страховых решений, чтобы финансово закрыть остаточный риск.

В основе инициативы – переход к проактивной работе с рисками клиентов: не просто выплатить страховое возмещение, если произошел убыток, а сделать максимум возможного, чтобы страховой случай не наступил или чтобы негативные последствия при его наступлении были сведены к минимуму.

"Запуск нового направления – результат анализа потребностей бизнеса. Наши клиенты уже хотят не просто получить выплату при наступлении страхового случая, они в первую очередь хотят, чтобы этих убытков не было. Поэтому мы видим одной из важнейших наших задач не только быстрое, бесшовное урегулирование, но и предотвращение страховых событий", – сказал гендиректор "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов.

И добавил, что более чем 30-летняя экспертиза в оценке рисков и урегулировании крупных убытков, а также современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют это делать.