Рейтинг@Mail.ru
"АльфаСтрахование" открывает центр поддержки бизнеса по управлению рисками - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 05.06.2026
"АльфаСтрахование" открывает центр поддержки бизнеса по управлению рисками

"АльфаСтрахование" объявила об открытии центра поддержки бизнеса по рискам

© iStock.com / ZinkevychМужчина работает с документами
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© iStock.com / Zinkevych
Мужчина работает с документами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "АльфаСтрахование" объявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о запуске центра поддержки бизнеса по управлению рисками, сообщает пресс-служба компании.
Деятельность подразделения направлена на превентивный контроль рисков клиентов компании до наступления страхового случая и обеспечение непрерывности их бизнеса.
Центр будет помогать клиентам осуществлять диагностику и мониторинг рисков, разрабатывать планы непрерывности их бизнеса, внедрять системы предиктивной аналитики, а также помогать с подбором оптимальных страховых решений, чтобы финансово закрыть остаточный риск.
В основе инициативы – переход к проактивной работе с рисками клиентов: не просто выплатить страховое возмещение, если произошел убыток, а сделать максимум возможного, чтобы страховой случай не наступил или чтобы негативные последствия при его наступлении были сведены к минимуму.
"Запуск нового направления – результат анализа потребностей бизнеса. Наши клиенты уже хотят не просто получить выплату при наступлении страхового случая, они в первую очередь хотят, чтобы этих убытков не было. Поэтому мы видим одной из важнейших наших задач не только быстрое, бесшовное урегулирование, но и предотвращение страховых событий", – сказал гендиректор "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов.
И добавил, что более чем 30-летняя экспертиза в оценке рисков и урегулировании крупных убытков, а также современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют это делать.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
АльфаСтрахованиеЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала