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Крым заработал на продаже активов украинских олигархов 13 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.06.2026
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02:14 05.06.2026 (обновлено: 10:03 05.06.2026)
Крым заработал на продаже активов украинских олигархов 13 миллиардов рублей

Константинов: Крым получил 13 млрд рублей с продажи активов украинских олигархов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов.
  • Всего под нее попали более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил РИА Новости глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"На 13 миллиардов мы уже продали этого имущества. И на 1,4 миллиарда нам заплатили аренду с него", — сказал он на ПМЭФ.
Под национализацию попали уже более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам, уточнил Константинов.
В итоге многие предприятия, ранее принадлежавшие украинским олигархам, вышли из тени и начали платить налоги, а также получили новый импульс для развития, добавил он.
С осени 2022 года крымский парламент принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и недружественных России. В список конфискованных, а затем проданных на торгах активов попала и квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды бойцов СВО и строительство соцобъектов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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