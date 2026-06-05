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"Аэрофлот" на ПМЭФ: новые соглашения, лекции и яркий стенд - РИА Новости, 05.06.2026
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17:35 05.06.2026

"Аэрофлот" на ПМЭФ: новые соглашения, лекции и яркий стенд

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Компания "Аэрофлот" представила свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме-2026. В рамках своей работы на глобальном мероприятии авиаперевозчик подписал ряд деловых соглашений с партнерами. Помимо насыщенной бизнес-программы проводились и тематические лекции для посетителей. О том, с кем уже подписаны соглашения и как авиаперевозчик представлен на форуме – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Стенд "Аэрофлота" оформлен в форме амфитеатра, где каждое место пронумеровано по аналогии с пассажирским салоном самолета.

Стенд Аэрофлота

Стенд "Аэрофлота" оформлен в форме амфитеатра, где каждое место пронумеровано по аналогии с пассажирским салоном самолета.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Из необычного – на стенде авиакомпании любой желающий мог попробовать авторское мороженое, а также получить кастомизированную багажную бирку с тиснением своих инициалов.

Работа форума

Из необычного – на стенде авиакомпании любой желающий мог попробовать авторское мороженое, а также получить кастомизированную багажную бирку с тиснением своих инициалов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"Аэрофлот" подписал на форуме ряд важных соглашений. Среди них – меморандум о сотрудничестве с VK. Его подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор VK Владимир Кириенко.

Генеральный директор ПАО Аэрофлот Сергей Александровский и генеральный исполнительный директор ООО ВК Владимир Кириенко

"Аэрофлот" подписал на форуме ряд важных соглашений. Среди них – меморандум о сотрудничестве с VK. Его подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор VK Владимир Кириенко.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Гости стенда могли послушать лекцию телеведущей Ксении Собчак "Эмоции как валюта путешествий"….

Телеведущая Ксения Собчак, лекция на стенде ПАО Аэрофлот

Гости стенда могли послушать лекцию телеведущей Ксении Собчак "Эмоции как валюта путешествий"….

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

…и путешественника Федора Конюхова.

Путешественник Федор Конюхов

…и путешественника Федора Конюхова.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости

Со "Сбером" "Аэрофлот" будет создавать решения для транспортной отрасли на основе генеративного искусственного интеллекта.

Со Сбером Аэрофлот будет создавать решения для транспортной отрасли на основе генеративного искусственного интеллекта

Со "Сбером" "Аэрофлот" будет создавать решения для транспортной отрасли на основе генеративного искусственного интеллекта.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

С фондом "Защитники Отечества" "Аэрофлот" объединит усилия в поддержке ветеранов специальной военной операции. Документ подписали Сергей Александровский и председатель фонда Анна Цивилёва.

Генеральный директор ПАО Аэрофлот Сергей Александровский и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева

С фондом "Защитники Отечества" "Аэрофлот" объединит усилия в поддержке ветеранов специальной военной операции. Документ подписали Сергей Александровский и председатель фонда Анна Цивилёва.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков

"Аэрофлот" на полях ПМЭФ оформил соглашение о сотрудничестве с Минтруда России. Оно позволит оперативно обсуждать актуальные вопросы в сфере социальной политики, учитывающие интересы и особенности функционирования всех сторон.

Генеральный директор ПАО Аэрофлот Сергей Александровский и министр труда и социальной защиты Антон Котяков

"Аэрофлот" на полях ПМЭФ оформил соглашение о сотрудничестве с Минтруда России. Оно позволит оперативно обсуждать актуальные вопросы в сфере социальной политики, учитывающие интересы и особенности функционирования всех сторон.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Также "Аэрофлот" заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развития авиаперевозок в Республику Алтай.

Генеральный директор ПАО Аэрофлот и глава республики Алтай Андрей Турчак

Также "Аэрофлот" заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развития авиаперевозок в Республику Алтай.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"

Визуализация стенда авиаперевозчика основана на концепции заботы о будущем. В дизайне пространства — цветочные композиции и интеграция технологий.

Стенд ПАО Аэрофлот

Визуализация стенда авиаперевозчика основана на концепции заботы о будущем. В дизайне пространства — цветочные композиции и интеграция технологий.

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
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