"Аэрофлот" на ПМЭФ: новые соглашения, лекции и яркий стенд

Стенд "Аэрофлота" оформлен в форме амфитеатра, где каждое место пронумеровано по аналогии с пассажирским салоном самолета.
Стенд "Аэрофлота" оформлен в форме амфитеатра, где каждое место пронумеровано по аналогии с пассажирским салоном самолета.
Из необычного – на стенде авиакомпании любой желающий мог попробовать авторское мороженое, а также получить кастомизированную багажную бирку с тиснением своих инициалов.
Из необычного – на стенде авиакомпании любой желающий мог попробовать авторское мороженое, а также получить кастомизированную багажную бирку с тиснением своих инициалов.
"Аэрофлот" подписал на форуме ряд важных соглашений. Среди них – меморандум о сотрудничестве с VK. Его подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор VK Владимир Кириенко.
"Аэрофлот" подписал на форуме ряд важных соглашений. Среди них – меморандум о сотрудничестве с VK. Его подписали генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и гендиректор VK Владимир Кириенко.
Гости стенда могли послушать лекцию телеведущей Ксении Собчак "Эмоции как валюта путешествий"….
Гости стенда могли послушать лекцию телеведущей Ксении Собчак "Эмоции как валюта путешествий"….
…и путешественника Федора Конюхова.
Со "Сбером" "Аэрофлот" будет создавать решения для транспортной отрасли на основе генеративного искусственного интеллекта.
Со "Сбером" "Аэрофлот" будет создавать решения для транспортной отрасли на основе генеративного искусственного интеллекта.
С фондом "Защитники Отечества" "Аэрофлот" объединит усилия в поддержке ветеранов специальной военной операции. Документ подписали Сергей Александровский и председатель фонда Анна Цивилёва.
С фондом "Защитники Отечества" "Аэрофлот" объединит усилия в поддержке ветеранов специальной военной операции. Документ подписали Сергей Александровский и председатель фонда Анна Цивилёва.
"Аэрофлот" на полях ПМЭФ оформил соглашение о сотрудничестве с Минтруда России. Оно позволит оперативно обсуждать актуальные вопросы в сфере социальной политики, учитывающие интересы и особенности функционирования всех сторон.
"Аэрофлот" на полях ПМЭФ оформил соглашение о сотрудничестве с Минтруда России. Оно позволит оперативно обсуждать актуальные вопросы в сфере социальной политики, учитывающие интересы и особенности функционирования всех сторон.
Также "Аэрофлот" заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развития авиаперевозок в Республику Алтай.
Также "Аэрофлот" заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере развития авиаперевозок в Республику Алтай.
Визуализация стенда авиаперевозчика основана на концепции заботы о будущем. В дизайне пространства — цветочные композиции и интеграция технологий.
Визуализация стенда авиаперевозчика основана на концепции заботы о будущем. В дизайне пространства — цветочные композиции и интеграция технологий.