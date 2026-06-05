"Аэрофлот" на ПМЭФ: новые соглашения, лекции и яркий стенд

Компания "Аэрофлот" представила свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме-2026. В рамках своей работы на глобальном мероприятии авиаперевозчик подписал ряд деловых соглашений с партнерами. Помимо насыщенной бизнес-программы проводились и тематические лекции для посетителей. О том, с кем уже подписаны соглашения и как авиаперевозчик представлен на форуме – в фотоленте РИА Новости.