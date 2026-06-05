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"Аэрофлот" не прекращает работу по поиску самолетов на вторичном рынке - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
00:05 05.06.2026
"Аэрофлот" не прекращает работу по поиску самолетов на вторичном рынке

Аэрофлот продолжает работу по поиску самолетов на вторичном рынке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпаний Россия и Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский подтвердил, что компания продолжает искать самолеты на вторичном рынке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" не прекращал работу по поиску самолетов на вторичном рынке, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Сергей Александровский.
"Мы эту работу не прекращали", - ответил он на вопрос о поисках и переговорах о покупке самолетов на вторичном рынке.
Ранее, в сентябре 2025 года, глава авиакомпании сообщал, что "Аэрофлот" до 2030 года планирует увеличить флот на 30%, до 460 самолетов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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