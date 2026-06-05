"Аэрофлот" не прекращает работу по поиску самолетов на вторичном рынке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" не прекращал работу по поиску самолетов на вторичном рынке, рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Сергей Александровский.

"Мы эту работу не прекращали", - ответил он на вопрос о поисках и переговорах о покупке самолетов на вторичном рынке.