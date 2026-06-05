В "Аэрофлоте" назвали обладателя контрольного пакета после приватизации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государство после приватизации 23,8 процента акций "Аэрофлота" сохранит контрольный пакет.
- Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Государство после приватизации 23,8 процента акций "Аэрофлота" сохранит контрольный пакет, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Достаточно длительное время "Аэрофлот" был с долей контроля государства на уровне 51%. По сути, мы вернемся к этим значениям. Для нас там никак ситуация не изменится", — сообщил он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Росимущество проводит отбор организатора для приватизации пакета акций "Аэрофлота" в размере 23,76 процента, сообщило ведомство 22 мая.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.