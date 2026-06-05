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В "Аэрофлоте" назвали обладателя контрольного пакета после приватизации - РИА Новости, 05.06.2026
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00:03 05.06.2026 (обновлено: 05:53 05.06.2026)
В "Аэрофлоте" назвали обладателя контрольного пакета после приватизации

Государство сохранит контрольный пакет после приватизации акций "Аэрофлота"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРекламно-сувенирная продукция с логотипом авиакомпании "Аэрофлот"
Рекламно-сувенирная продукция с логотипом авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рекламно-сувенирная продукция с логотипом авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государство после приватизации 23,8 процента акций "Аэрофлота" сохранит контрольный пакет.
  • Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Государство после приватизации 23,8 процента акций "Аэрофлота" сохранит контрольный пакет, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"Достаточно длительное время "Аэрофлот" был с долей контроля государства на уровне 51%. По сути, мы вернемся к этим значениям. Для нас там никак ситуация не изменится", — сообщил он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Росимущество проводит отбор организатора для приватизации пакета акций "Аэрофлота" в размере 23,76 процента, сообщило ведомство 22 мая.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаАэрофлотФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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