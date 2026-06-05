Мосгорсуд признал законным лишение статуса уехавших за рубеж адвокатов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о лишении статуса адвокатов Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая, более двух лет скрывающихся за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.