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Мосгорсуд признал законным лишение статуса уехавших за рубеж адвокатов - РИА Новости, 05.06.2026
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14:19 05.06.2026
Мосгорсуд признал законным лишение статуса уехавших за рубеж адвокатов

РИА Новости: суд подтвердил лишение статуса адвокатов Басистова, Проводина и Тая

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд признал законным решение о лишении статуса адвокатов Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая.
  • Хамовнический суд столицы прекратил их статус, поскольку адвокаты более двух лет скрываются за границей.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о лишении статуса адвокатов Алексея Басистова, Дмитрия Проводина и Юлия Тая, более двух лет скрывающихся за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Хамовнический суд столицы прекратил их статус, "поскольку адвокаты более двух лет скрываются за границей".
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"Судебная коллегия по административным делам посчитала решение суда первой инстанции законным и обоснованным, оставив апелляционные жалобы без удовлетворения", - рассказали в пресс-службе.
Все трое ранее состояли в адвокатском бюро "Бартолиус".
В январе Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего партнера адвокатского бюро "Бартолиус" Дмитрия Проводина по делу о мошенничестве с акциями предприятия на сумму более 690 миллионов рублей.
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