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Абхазия ожидает признания со стороны всех стран мира, заявил Гунба - РИА Новости, 05.06.2026
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Абхазия ожидает признания со стороны всех стран мира, заявил Гунба

Гунба: Абхазия ожидает признания со стороны всех стран мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бадра Гунба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что республика ожидает признания со стороны всех стран мира.
  • Гунба подчеркнул, что другие страны будут «вынуждены принять реальность» развития Абхазии.
  • Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Абхазия ожидает в будущем признания со стороны всех стран мира, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент республики Бадра Гунба.
"Как вам известно, неполная признанность нашей республики, что является временными трениями, я бы хотел сказать, (что) мы однозначно придем к тому, что и все остальные страны мира признают (Абхазию - ред.) абсолютно. Другого не будет. Это продиктовано не какими-то назиданиями или давлением. Это просто законы, которые никто еще не отменял", - сказал Гунба.
Он подчеркнул, что другие страны на фоне стремления Абхазии к развитию будут "вынуждены принять эту реальность".
"Я уверен, что мы обязательно к этому придем", - заключил Гунба.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер.
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