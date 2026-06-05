Абхазия ожидает признания со стороны всех стран мира, заявил Гунба

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что республика ожидает признания со стороны всех стран мира.

Гунба подчеркнул, что другие страны будут «вынуждены принять реальность» развития Абхазии.

Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Абхазия ожидает в будущем признания со стороны всех стран мира, заявил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент республики Бадра Гунба.

"Как вам известно, неполная признанность нашей республики, что является временными трениями, я бы хотел сказать, (что) мы однозначно придем к тому, что и все остальные страны мира признают ( Абхазию - ред.) абсолютно. Другого не будет. Это продиктовано не какими-то назиданиями или давлением. Это просто законы, которые никто еще не отменял", - сказал Гунба.

Он подчеркнул, что другие страны на фоне стремления Абхазии к развитию будут "вынуждены принять эту реальность".

"Я уверен, что мы обязательно к этому придем", - заключил Гунба.