Швыдкой высказался о количестве журналистов на сессии ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой удивился большому количеству журналистов на сессии «Россия — США: диалог культур» на полях ПМЭФ.
- Среди спикеров сессии — представители обеих стран, в том числе председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший и министр культуры России Ольга Любимова.
- В рамках сессии будут затронуты вопросы развития международного диалога, поиска новых форматов взаимодействия и сотрудничества, роли культурной дипломатии и значения креативных индустрий, а также перспектив совместных проектов в сфере искусства и образования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой удивился большому количеству журналистов, собравшихся на сессии "Россия - США: диалог культур" на полях ПМЭФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, перед дверьми конференц-зала собралась толпа журналистов, ожидающих участников дискуссии. Как только журналисты увидели представителей американской стороны, они буквально набросились на них с вопросами, однако спикеры оставили их без ответа. Затем участники дискуссии проследовали в зал, вокруг них вновь столпились журналисты.
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"Такое ощущение, что мы будем говорить о ядерном разоружении, а не о культуре - столько журналистов! Хотя учитывая обстоятельства, это почти одно и то же. Мы начинаем нашу дискуссию, круглый стол о российско-американских культурных связях", - сказал он, комментируя происходящее в зале и начиная сессию.
Швыдкой выступает модератором дискуссии. Среди спикеров председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, продюсер Стивен Мао, режиссер Стивен Сигал, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.
Российскую сторону представляет министр культуры России Ольга Любимова, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
В рамках сессии будут затронуты вопросы развития международного диалога в условиях трансформации международной повестки, поиска новых форматов взаимодействия и сотрудничества, роли культурной дипломатии и значения креативных индустрий, а также перспектив совместных проектов в сфере искусства и образования.
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Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.