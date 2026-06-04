Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой высказался о количестве журналистов на сессии ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 04.06.2026
Швыдкой высказался о количестве журналистов на сессии ПМЭФ

Швыдкой удивился большому количеству журналистов, собравшихся на ПМЭФ

© Фото : предоставлено пресс-службой "Интермузея"Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой "Интермузея"
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой удивился большому количеству журналистов на сессии «Россия — США: диалог культур» на полях ПМЭФ.
  • Среди спикеров сессии — представители обеих стран, в том числе председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший и министр культуры России Ольга Любимова.
  • В рамках сессии будут затронуты вопросы развития международного диалога, поиска новых форматов взаимодействия и сотрудничества, роли культурной дипломатии и значения креативных индустрий, а также перспектив совместных проектов в сфере искусства и образования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой удивился большому количеству журналистов, собравшихся на сессии "Россия - США: диалог культур" на полях ПМЭФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, перед дверьми конференц-зала собралась толпа журналистов, ожидающих участников дискуссии. Как только журналисты увидели представителей американской стороны, они буквально набросились на них с вопросами, однако спикеры оставили их без ответа. Затем участники дискуссии проследовали в зал, вокруг них вновь столпились журналисты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Захарова назвала участие США в ПМЭФ возвращением к цивилизованному общению
3 июня, 13:41
«
"Такое ощущение, что мы будем говорить о ядерном разоружении, а не о культуре - столько журналистов! Хотя учитывая обстоятельства, это почти одно и то же. Мы начинаем нашу дискуссию, круглый стол о российско-американских культурных связях", - сказал он, комментируя происходящее в зале и начиная сессию.
Швыдкой выступает модератором дискуссии. Среди спикеров председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший, продюсер Стивен Мао, режиссер Стивен Сигал, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи.
Российскую сторону представляет министр культуры России Ольга Любимова, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
В рамках сессии будут затронуты вопросы развития международного диалога в условиях трансформации международной повестки, поиска новых форматов взаимодействия и сотрудничества, роли культурной дипломатии и значения креативных индустрий, а также перспектив совместных проектов в сфере искусства и образования.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Захарова объяснила, что дает участие США в ПМЭФ
Вчера, 02:07
Ранее глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук сообщил РИА Новости, что в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума намерен провести встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Журналист из США назвал делегацию на ПМЭФ сигналом к нормализации отношений
3 июня, 20:13
 
В миреРоссияСШАМихаил ШвыдкойОльга ЛюбимоваСтивен СигалМариинский театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала