Швыдкой высказался о количестве журналистов на сессии ПМЭФ

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"Такое ощущение, что мы будем говорить о ядерном разоружении, а не о культуре - столько журналистов! Хотя учитывая обстоятельства, это почти одно и то же. Мы начинаем нашу дискуссию, круглый стол о российско-американских культурных связях", - сказал он, комментируя происходящее в зале и начиная сессию.