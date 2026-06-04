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Американский журналист обвинил Запад в нежелании видеть правду о Донбассе - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:28 04.06.2026
Американский журналист обвинил Запад в нежелании видеть правду о Донбассе

Журналист Хелали обвинил западных коллег в нежелании видеть правду о Донбассе

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кристофер Хелали заявил, что западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс, так как это не отвечает их интересам и интересам их корпораций.
  • Хелали подчеркнул, что многие американские журналисты должны были бы посетить Донбасс, но предпочитают этого не делать.
  • По словам Хелали, большинство западных СМИ работают в интересах правящих кругов своих стран и замалчивают преступления Киева.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс и видеть преступления украинской стороны, поскольку это не отвечает их интересам и интересам их корпораций, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ журналист из США Кристофер Хелали.
"Думаю, есть много известных американских журналистов, которым следовало бы посетить Донбасс и своими глазами увидеть украинские преступления... но многие предпочитают не ездить туда, потому что это не в их интересах, и не в интересах их корпораций", - сказал Хелали, ранее посещавший место террористической атаки ВСУ в Старобельске ЛНР.
Американский блогер-журналист Кристофер Хелали на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Собеседник агентства также подчеркнул, что большинство западных СМИ работают в интересах правящих кругов своих стран и замалчивают преступления Киева.
"В конечном счете, они являются стенографистами элиты, стенографистами правящего класса. Они создают политическое прикрытие для военных преступлений, которые могут продолжать совершаться", - добавил он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаСШАЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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