Краткий пересказ от РИА ИИ Кристофер Хелали заявил, что западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс, так как это не отвечает их интересам и интересам их корпораций.

Хелали подчеркнул, что многие американские журналисты должны были бы посетить Донбасс, но предпочитают этого не делать.

По словам Хелали, большинство западных СМИ работают в интересах правящих кругов своих стран и замалчивают преступления Киева.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс и видеть преступления украинской стороны, поскольку это не отвечает их интересам и интересам их корпораций, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ журналист из США Кристофер Хелали.

Старобельске ЛНР. "Думаю, есть много известных американских журналистов, которым следовало бы посетить Донбасс и своими глазами увидеть украинские преступления... но многие предпочитают не ездить туда, потому что это не в их интересах, и не в интересах их корпораций", - сказал Хелали, ранее посещавший место террористической атаки ВСУ

Собеседник агентства также подчеркнул, что большинство западных СМИ работают в интересах правящих кругов своих стран и замалчивают преступления Киева

"В конечном счете, они являются стенографистами элиты, стенографистами правящего класса. Они создают политическое прикрытие для военных преступлений, которые могут продолжать совершаться", - добавил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.