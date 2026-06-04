Журавский рассказал о значимости БРИКС и ШОС для сохранения ценностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Журавский заявил, что БРИКС и ШОС — это союзы стран традиционных ценностей.
- В рамках ПМЭФ-2026 в четверг проходит сессия "Креативная экономика: конкуренция нарративов или объединение вокруг смыслов".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. БРИКС и ШОС - это союзы стран традиционных ценностей, заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
В четверг в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Креативная экономика: конкуренция нарративов или объединение вокруг смыслов".
"Мы говорим, что, например, такой союз, как БРИКС или ШОС, - это союз стран традиционных ценностей, но эти ценности у каждого разные, каждые свои. Поэтому мы объединяемся вокруг понимания традиционных ценностей и тех нарративов, которые возникают, но при этом уважаем ценности каждого", - сказал Журавский на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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