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Журавский рассказал о значимости БРИКС и ШОС для сохранения ценностей - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:22 04.06.2026 (обновлено: 12:43 04.06.2026)
Журавский рассказал о значимости БРИКС и ШОС для сохранения ценностей

Журавский назвал БРИКС и ШОС союзами стран традиционных ценностей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский на ПМЭФ-2026
Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Журавский заявил, что БРИКС и ШОС — это союзы стран традиционных ценностей.
  • В рамках ПМЭФ-2026 в четверг проходит сессия "Креативная экономика: конкуренция нарративов или объединение вокруг смыслов".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. БРИКС и ШОС - это союзы стран традиционных ценностей, заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
В четверг в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума проходит сессия "Креативная экономика: конкуренция нарративов или объединение вокруг смыслов".
"Мы говорим, что, например, такой союз, как БРИКС или ШОС, - это союз стран традиционных ценностей, но эти ценности у каждого разные, каждые свои. Поэтому мы объединяемся вокруг понимания традиционных ценностей и тех нарративов, которые возникают, но при этом уважаем ценности каждого", - сказал Журавский на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияСанкт-ПетербургАлександр ЖуравскийБРИКСШОС
 
 
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