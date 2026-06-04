Путин назвал вопрос о легитимности Зеленского темой для юристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности представления Владимиром Зеленским Украины является темой для юристов.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал темой для юристов вопрос о легитимности представления Владимиром Зеленским Украины.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.