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Путин назвал вопрос о легитимности Зеленского темой для юристов - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:57 04.06.2026
Путин назвал вопрос о легитимности Зеленского темой для юристов

Путин назвал легитимность представления Зеленским Украины темой для юристов

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности представления Владимиром Зеленским Украины является темой для юристов.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал темой для юристов вопрос о легитимности представления Владимиром Зеленским Украины.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
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3 июня, 21:46
"Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для юридического анализа", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Встреча Путина с главами международных информагентств на ПМЭФ. Ключевые заявления >>
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Вчера, 21:50
 
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