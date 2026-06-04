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Два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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21:14 04.06.2026
Два года назад истекли полномочия Зеленского как президента, заявил Путин

Путин: ровно два года назад истекли полномочия Зеленского как президента

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что ровно два года назад истекли полномочия Владимира Зеленского как президента Украины.
  • Президент задал вопрос о предстоящих выборах на Украине и отметил, что сейчас об этом "уже ничего не говорят".
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Ровно два года назад истекли полномочия Владимира Зеленского как президента Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Два года назад, ровно два года, в 2024 году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Сейчас, в конце прошлого года, в начале этого много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет?", - сказал Путин в ходе встречи.
"Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда?", - сказал президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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