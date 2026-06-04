Зеленский назвал участие Европы в переговорах с Россией необходимым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский опубликовал открытое письмо Путину.
- Он предложил Путину встретиться в третьей стране.
- Зеленский считает необходимым участие Европы и США в переговорах с Россией, поскольку их участие может помочь определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в регионе.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором назвал необходимым участие Европы и США в переговорах с Россией.
Зеленский предложил Путину встретиться в третьей стране.
"К начатому между нами двустороннему треку могут присоединиться другие определенные участники. Поскольку война продолжается в Европе, и нам на Украине нужны гарантии безопасности, и Вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами", - говорится в тексте письма.
Зеленский утверждает, что участие Европы необходимо, так как там есть те, кто, по его мнению, может влиять на ситуацию. Он также добавил, что и Соединенные Штаты должны участвовать в процессе, поскольку их участие может помочь определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в регионе.