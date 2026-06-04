Зеленский назвал участие Европы в переговорах с Россией необходимым

Зеленский утверждает, что участие Европы необходимо, так как там есть те, кто, по его мнению, может влиять на ситуацию. Он также добавил, что и Соединенные Штаты должны участвовать в процессе, поскольку их участие может помочь определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в регионе.