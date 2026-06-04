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Зеленский назвал участие Европы в переговорах с Россией необходимым - РИА Новости, 04.06.2026
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22:22 04.06.2026
Зеленский назвал участие Европы в переговорах с Россией необходимым

Зеленский назвал участие Европы и США в переговорах с Россией необходимым

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский опубликовал открытое письмо Путину.
  • Он предложил Путину встретиться в третьей стране.
  • Зеленский считает необходимым участие Европы и США в переговорах с Россией, поскольку их участие может помочь определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в регионе.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором назвал необходимым участие Европы и США в переговорах с Россией.
Зеленский предложил Путину встретиться в третьей стране.
"К начатому между нами двустороннему треку могут присоединиться другие определенные участники. Поскольку война продолжается в Европе, и нам на Украине нужны гарантии безопасности, и Вы для себя хотите гарантий безопасности, логичным представляется участие тех, кто действительно может выступить гарантами", - говорится в тексте письма.
Зеленский утверждает, что участие Европы необходимо, так как там есть те, кто, по его мнению, может влиять на ситуацию. Он также добавил, что и Соединенные Штаты должны участвовать в процессе, поскольку их участие может помочь определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в регионе.
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